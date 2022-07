“Morir matando” de F.G. Haghenbeck, más allá de la fantasía

F.G. Haghenbeck tenía un ritmo de trabajo vertiginoso; cada año publicaba de dos a tres nuevos libros y mantenía relación con distintas editoriales. “No había necesidad de pelearnos por sus libros, para ninguna editorial hubiera sido fácil publicar tantas novelas del mismo autor en el mismo año, por su ritmo de trabajo él tenía la capacidad de decidir esta va para acá, la otra para allá”, recuerda su editor en Océano, Pablo Martínez.

En abril de 2021, el COVID-19 se llevó al escritor, con apenas 56 años, pero la estela de su ímpetu laborioso no cesó: su viuda encontró entre sus archivos un libro ya terminado que ahora aparece de manera póstuma. “En los primeros meses del año pasado, después de que ocurrió su muerte, recibimos un mensaje de su agente literario donde nos enviaba la novela y nos decía: ‘nos dimos cuenta que está terminada y creemos que es publicable'", cuenta Martínez.

La historia se llama “Morir matando” (Océano, 2022) y se aleja del estilo fantástico que Haghenbeck cultivó; él mismo lo señala en la que nota que acompaña la edición: “Siempre he dicho que me siento incapaz de comprender mi hoy, que me siento más a gusto en el pasado. Pero la realidad me alcanzó y debía hablar sobre ella, sobre este país que nadie entiende, pero del que todos opinan”.

A pesar de que sus libros están plagados de detectives, matones y aventuras, en el último Haghenbeck no pudo distanciarse de la realidad cruel del país y narra una masacre ocurrida durante una fiesta infantil, en los suburbios tapatíos, a la que sobrevive Renata de la Colina, quien queda a cargo de un sicario apodado Lobo. En el relato no queda ausente su acostumbrada velocidad y ritmo, pero ahora está al servicio del retrato crítico de la violencia.

“Cuando recibimos la novela, pensamos que era bastante rara para él, porque es una novela sobre el México actual y totalmente realista, no es ni siquiera una novela histórica que se desarrolle 50 años atrás, ni con elementos sobrenaturales. En esta novela no hay ninguna máscara, ningún maquillaje, quizás hay un personaje divertido, absurdo, como un matón que es un sociópata y que sólo entiende la vida en literatura y cita El principito, pero este es un libro que trata de explicar por qué llegamos a dónde llegamos”, remata.

Además de noveles, el autor publicó cómic y novela gráfica

Es creador del detective Sunny Pascal, aparecido en varios libros

Cobró fama con "Trago amargo", "El caso tequila" y "Por un puñado de balas"

En 2018 su novela "El Diablo me obligó" fue adaptada para la televisión

PAL