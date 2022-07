"Blackbird" la obra de teatro que da valentía y visibiliza a las víctimas de abuso sexual

Luego de tres años de haber sido presentada en México, la puesta en escena “Blackbird” está de regreso para tocar fibras sensibles tal y como lo hizo en su primera temporada en 2019, periodo en el que tuvo llenos totales ya que fue ganadora en los premios de Cartelera de Teatro y también resultó triunfante como la Mejor Obra de 2019 en los Premios Metropolitano de Teatro.

En su regreso a los escenarios tras la pandemia “Blackbird'' está nuevamente bajo la dirección de Katina Medina Mora, quien cuenta con una maestría en Dirección por parte de la Escuela de Cine de Londres y ha cosechado una amplia experiencia en dirección de cine, teatro y televisión.

Durante una entrevista con El Heraldo Digital, Katina Medina Mora reveló que trabajaron por el regreso de “Blackbird” a los escenarios debido que es un tema necesario de seguirse tocando, y se trata del abuso sexual infantil.

“Este es un tema necesario de seguirse tocando, sobre todo en México ya que es uno de los países que encabeza las listas de casos de abuso sexual a menores, y ahora en general con las víctimas de abuso en la complicada situación que vivimos en el país”, aseveró Katina Medina Mora.

Una obra de teatro cuidada y llena de amor

Esta puesta en escena es protagonizada por Alejandro Calva y Cassandra Ciangherotti, de quienes su directora escénica aseguró sentirse orgullosa y agregó que casi todo el mundo conoce a alguien que ha vivido abuso sexual, por lo que este es un trabajo muy amoroso precisamente debido al tema que toca, por lo que es abordado con cuidado.

“Esta obra me ayudó a hacer una catarsis, aborda un tema personal para mi y los actores tuvieron a través de su interpretación un acompañamiento personal conmigo, el cual iba más allá de un proyecto porque había algo de fondo que rozaba fibras sensibles, no me puedo imaginar mejores actores para este trabajo que ellos”, reveló la directora de la película 'Sabrás qué hacer conmigo'.

Katina Medina Mora es directora de esta obra. Foto: Cortesía

En este sentido Medina Mora reveló que luego del estreno de “Blackbird” en 2019 hubo gente que a partir de ver la obra les escribieron y contar que tomaron la decisión de hablar de su abuso o empezaron a entender que lo que vivieron no estuvo bien y que no fue su culpa, además de que aseguró que la puesta en escena no sólo sirve como un espejo para las víctimas, sino que también es útil para los familiares pues los acerca a ver qué pasa en la psique de alguien que vive un abuso.

“Es muy fácil catalogar el abusador y la víctima, y esta obra intenta retratar todos los grises que hay en medio, grises en los que a veces nos perdemos o la justicia se pierde, es como pasa actualmente que en los feminicidios el tema se desvía al cuestionar cosas como ¿por qué la víctima iba vestida así? o ¿qué hacía a esas horas?, son todos esos grises en donde nos perdemos los que se buscan retratar en la obra”, puntualizó la directora escénica.

“Blackbird” del dramaturgo de David Harrower es presentada en funciones los lunes, martes y miércoles en el Foro Shakespeare hasta el 20 de julio, y nos cuenta la historia de Ray, un hombre temeroso de un pasado que no deja de perseguirlo, y Uma, una mujer que exige respuestas a un pasado que no quiere escucharla.

“Más allá del proceso que yo viví de manera personal, si esto puede ayudar a víctimas, a familias de víctimas, es maravilloso, nos deja sin palabras”, finalizó la también cineasta Katina Medina Mora.

