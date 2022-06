Héctor Guzmán es nombrado director invitado de la Orquesta Filarmónica de Jalisco

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) tiene lista su segunda temporada de conciertos para este 2022, en la cual se incluye la participación de la compositora Ana Paola Santillán, quien será dirigida por Héctor Guzmán.

En redes sociales de la OFJ, Héctor Guzmán señaló estar muy contento por dicha invitación, ya que anteriormente había dirigido la orquesta por seis años y además dio detalles del contenido del programa.

Se siente una emoción muy muy grande [...] El programa es por demás interesante, una obra contemporánea de la compositora Ana Paola Santillán, llamada Némesis, luego la obra maestra del compositor francés, Claude Debussy, El Mar y después del intermedio, una obra de Manuel M Ponce, que se llama Chapultepec y por último la hermosísima obertura fantasía Romeo y Julieta de Tchaikovsky", dijo.

Destacó además que el programa es interesante, agradable, bonito, pero sobre todo "me daría mucho gusto que después de ocho años vinieran a disfrutarla música, aquí con nosotros con su filarmónica".

La OFJ se presentará este jueves 9 y el domingo 12 de junio; y la Segunda Temporada terminará hasta el domingo 24 de julio, presentándose en horarios de 20:30 horas los jueves y a las 12:30 horas en domingo, en el Teatro Degollado.

Sobre Ana Paola Santillán

Sus partituras musicales se exhiben y distribuyen en BabelScores Foto: Especial

Ana Paola ha escrito para todos los géneros de la música contemporánea desde orquestal hasta cámara, coro, instrumentos solistas, electrónica, video e instalación. Ha sido interpretada por directores, solistas y conjuntos como Steven Schick, Guillaume Bourgogne, Alan Pierson, Gail Archer, Andy Costello, Duo Sonoris, Duo Harpverk, The Het Trio, The Enso String Quartet, Invoke String Quartet, Alarm Will Sound, Speculuum Musicae, Cepromusic Ensemble, New York New Music Ensemble, McGill Contemporary Music Ensemble, Orquesta Sinfónica Nacional de México, Orquesta Filarmónica de la OFUNAM, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Sinfónica Woodlands y Orquesta de Cámara Shepherd School, entre otros.

Ana Paola estudió su doctorado en composición musical (DMus), bajo la supervisión de John Rea, en la Escuela de Música Schulich, Universidad McGill, en Montreal, Canadá. Simultáneamente, también experimentó con medios electrónicos en los Estudios de Composición Digital McGill, estudiando con Philippe Leroux. Disfruta explorando elementos de Multimedia y Artes Visuales, adoptando componentes abstractos y/o narrativos para combinar la música electrónica con el video.

Tiene una Maestría en Música, graduándose Magna Cum Laude, de la Universidad de Rice y recibió su Licenciatura LTCL en composición musical, con distinción, del Trinity College de Londres. Sus principales maestros de composición han sido: Gerardo Taméz, Alejandro Velasco, Vincent Carver, Arthur Gottschalk y John Rea.

Sus partituras musicales se exhiben y distribuyen en BabelScores, una biblioteca digital con sede en París, Francia, dedicada a la promoción de la música contemporánea.

