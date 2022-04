Mente Mujer: Colectivo feminista revalora trabajo de mujeres, célebres y anónimas

Cuando en el siglo XVI llegó a México la que fue la primera imprenta de América, el nombre de Jerónima Gutiérrez aparecía en muchas licencias de impresión. Ella, junto con otras correctoras, encuadernadoras y jefas, contribuyeron, en calidad de artesanas y oficiales, a difundir la palabra escrita durante la época colonial.

Por esa misma época, pero más al sur, en los conventos peruanos, las esclavas negras, muchachas criollas e hijas de familia sin riqueza, daban rienda suelta a la creación de delicias culinarias que hoy dan prestigio a la gastronomía del país andino. Como sucedió con aquellas impresoras y cocineras, la historia se ha escrito con el trabajo de miles de mujeres anónimas, que sólo ahora comienza a ser revalorado.

“El trabajo que han hecho las mujeres es muy importante, aunque no tenga ese letrero de neón que señala su labor como la más importante; no se trata de rescatar, ellas no son princesas a las que hay que sacar de un castillo, pero sí de revalorar, de retomar y de llevar al centro ese trabajo, cambiar al paradigma de cómo se conciben estas figuras históricas”, dijo la editora y escritora mexicana Libia Brenda.