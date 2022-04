Triciclo Rojo: Ópera clown, la historia de un mago que no tiene magia

El compositor Felipe Pérez Santiago y Emiliano Cárdenas, director de la compañía Triciclo Rojo, se han caracterizado por salirse de los márgenes de la música y del clown, respectivamente. Ahora, unen sus talentos y proponen la creación de un nuevo género: la ópera clown, para contar la historia de un mago que no tiene magia, y para ofrecer una propuesta escénica disruptiva.

“Todo empezó por una iniciativa de Emiliano Cárdenas, me dijo que tenía en la cabeza la idea de una ópera clown y me preguntó si era posible, llegamos a la conclusión de que sí era posible combinar toda la tradición de la ópera con el clown, la pantomima, los actos circenses, pero consideramos que debía haber una historia, personajes, y un acto dramático y que, como en la ópera, se debía exaltar el alma humana y las emociones. Además, estamos apelando a la belleza, no sólo a un espectáculo de música y clown”, explica el músico.

“Santino. El camino del mago” reúne a más de 40 músicos y siete personajes en escena, y dos cantantes (Jenny Beaujean y Juan Pablo Villa) que, a diferencia del género operístico tradicional, no impostan la voz, incluso, si bien hay un guión se narra con lenguaje corporal, pues carece de texto, por lo que los intérpretes hablan en gibberish (palabras que no tienen significado alguno).

“La ópera contemporánea mexicana tiene exponentes como Gabriela Ortiz, Daniel Catán, yo mismo, y me parece que el género se ha diversificado. Teníamos argumentos para plantear que se trata de una ópera desde la magia del clown y no de un musical”, añade Pérez Santiago.