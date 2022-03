El cuento puede ser un espacio para las contradicciones: Liliana Colanzi

La brevedad del cuento permite “combinar materiales, muchas veces contradictorios, disimiles, que muchas veces no tienen relación uno con el otro y ponerlos en diálogo en ese espacio breve”, afirmó la escritora boliviana Liliana Colanzi (Santa Cruz, 1981), elegida ganadora del séptimo Premio Ribera del Duero 2022 al relato corto.



“Me gusta la intensidad del cuento, su capacidad de evocar mucho en pocas páginas, para mi es un reto crear mundos autocontenidos y complejos en pocas páginas, para mi el cuento es un poco como esos retablos, como estas miniaturas en los que caben muchos elementos, muchas veces contradictorios pero que crean un todo”, dijo en un encuentro virtual con la prensa después de ser declarada ganadora.



Este año, el jurado del premio, dotado con 25 mil euros, estuvo integrado por Rosa Montero, Cristian Crusat y Marta Sanz, quien se decantó por el libro “Ustedes brillan en lo oscuro”, escrito por Colanzi.



Mi obra, señaló la autora, “trata de seis cuentos que están unidos en torno a un interés por abordar el tiempo desde diferentes aspectos, por ejemplo, hay un cuento ubicado en una cueva a lo largo de los siglos porque me interesaba tratar de entender el tiempo no desde la escala humana, los seres humanos tenemos tiempos de existencia muy breves, pero el tiempo del planeta es enorme, es extenso, es fascinante”.



Los relatos de Colanzi abrevan de la literatura fantástica, e incluso de la ciencia ficción, como aquel que sitúa en una cueva, en el actual territorio de Oaxaca, México, pero en la época de la última glaciación. “A través de la ciencia ficción puedo proyectar o ensanchar la imaginación y tratar de imaginar cómo fue el planeta antes de que estuviéramos como especie y como podría ser después en el futuro”.



Otro tema que ha interesado a Colanzi es el del tratamiento de los desechos tóxicos: “el cuento da título al libro está inspirado en el accidente radiológico de Goiânia, Brasil, cuando en 1987 dos recolectores de chatarra ingresaron a un hospital abandonado y desmantelaron equipos médicos para tratar el cáncer y vendieron estos fierros a una chatarrería, provocando involuntariamente una contaminación con cesio, material radiactivo, que tuvo consecuencias”.



“El otro cuento que tiene que ver con el tema está ubicado en la ciudad de El Alto, Bolivia, en la que ya se ha construido una central nuclear, de hecho es un proyecto del gobierno boliviano, y él cuento la historia de unos adolescentes que viven muy próximos a la central nuclear y a los desechos radiactivos”, dijo.



Juan Casamayor, editor de Páginas de Espuma, selló que llevará el libro de Colanzi a las librerías, afirmó que, en su séptima edición, el premio bianual recibió 943 manuscritos procedentes de 37 países, de entre los que destacó la presencia de autores argentinos, colombianos, mexicanos, pero también ecuatorianos y bolivianos.



Colanzi agregó que todas sus historias están situadas en América Latina: “Mi imaginación ha estado rondando estos lugares de Latinoamericana y de Bolivia; para mi es importante la idea del lugar cuando escribo, el paisaje es mucho más que un trasfondo en el cual poner personajes, para mi es un elemento activo que tiene una historia muchas veces olvidado, que me interesa reactivar de alguna manera”.



Una de esas historias que la escritora reactiva con un relato es la de la población de Cachuela Esperanza, en Bolivia, “de donde viene mi madre y mi familia materna, yo hice un viaje con ella en 2019 a ese lugar que vio el boom del caucho, de la goma elástica a finales del siglo XIX y principios del XX, y me sorprendió que ahora está en ruinas”.



“A pesar de que el caucho generó gran riqueza e hizo que ahí existiera el primer cinematógrafo de Bolivia, un teatro enorme, la primera máquina de rayos x en un hospital de primer nivel, todo eso está convertido en ruinas, semidevorado por el monte, por la selva. Me interesaba esa constante entre un pasado con mucha bonanza y un presente en ruina”, dijo.

