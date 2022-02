Un lugar que no es mío

La gente imagina a los escritores entre escombros y libros amarillentos; ratas de escritorio que trabajan de noche y usan siempre la misma bata de peluche; alcohólicos que toman whiskey frente a la página en blanco. Pero los escritores que conozco no siempre son así: se levantan temprano para ir al mercado y platicar con las marchantas de la fruta; se emborrachan mucho, pero sólo en fiestas donde se perrea pesado; leen sus textos recién bañaditos en lecturas y talleres literarios porque escribir es escuchar a otros tanto como a sí mismo.

Mi maestra dice que un poeta ve al mundo con el asombro y la curiosidad de un niño. Existe un arrojo vital por conocer la condición humana y, para ello, tarde o tempano, hay que salir de casa. ¿Qué pasa, entonces, con esta mente curiosa cuando pasa mucho tiempo encerrada? Algunos psicólogos advierten sobre la salud mental de niños y adolescentes tras la pandemia: depresión, ansiedad, falta de sentido. De niña aprendí a divertirme un rato con los peluches de mi habitación, pero las grandes historias se escribían con otros niños, entre los insectos y la basura de los jardines y areneros.

Pienso en Emily Dickinson, quien escribía poemas geniales aislada en su casa de campo. Estoy a punto de idealizarla y concluir que, en realidad, no es tan triste que la escritura se esté convirtiendo en algo tan solitario. Sin embargo, el aislamiento de Dickinson tenía poco que ver con su deseo de escribir y más con su condición de mujer. Quiero decir, ella es un ejemplo de fortaleza de espíritu en un mundo que callaba su voz. La admiro por escribir a pesar de la adversidad, pero eso no significa que sus condiciones sean ideales. Para quienes conocemos el placer de jugar en areneros, no es suficiente quedarse en casa jugando a las muñecas.

Tampoco quiero decir que no existan experiencias de silencio profundo dignas de escribirse. Acabo de leer una maravillosa antología al respecto, Viajes al país del silencio. En ella, Pico Iyer escribe: “La cita perfecta en Japón consiste en acompañar a alguien querido al cine, ver la película juntos en silencio y luego, en el camino de regreso a casa, hacer un esfuerzo por no hablar de ella”. Guardamos silencio no tanto para ver la película, sino para conocer y escuchar a nuestros acompañantes. Creo que la escritura requiere espacios de silencio y reflexión, pero idealizar la página en blanco es ceder ante el miedo a equivocarnos y, sobre todo, negar nuestro deseo de comernos al mundo, un deseo que no es sólo propio de los artistas, sino también de los jóvenes.

MAYDA PAOLA GITIAN. “Polarity”, 2021. Mixta sobre lienzo. Pieza creada en el período de confinamiento COVID 19. (Foto: Cortesía de Mayda Paola Gitian)

Durante la pandemia, los espacios públicos para leer poesía estuvieron limitados a reuniones por Zoom, lecturas robóticas ante un público cuya reacción no podían sentirse ni escucharse. Poco a poco, se abren algunos espacios privados, pero queda la sensación de un mundo cada vez más chiquito y menos delicioso. Pienso en lo mucho que admiro a Emily Dickinson y lo mucho que hubiera deseado no pasar tanto tiempo encerrada.

Por Andrea González Aguilar

