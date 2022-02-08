Cuestionario de Proust: Respuestas de Giovanni Piacentini, guitarrista y compositor mexicano radicando en EU

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: EL ENTUSIASMO.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: SER PERCEPTIVO.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: EL SENTIDO
DEL HUMOR.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: LA EDUCACIÓN.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA LEALTAD.
6. TU PRINCIPAL CULPA: EL HABER PERDIDO MUCHO TIEMPO.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: LA QUE TENGO, MÚSICO.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: LA QUE VIVO, PASAR MIS DÍAS CREANDO.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? UN MUNDO SIN COMPASIÓN.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? LEONARDO DA VINCI.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? EN TOKIO.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: LA COMIDA MEXICANA
E ITALIANA; EL VINO TINTO Y EL TEQUILA.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: EL AZUL Y LA JACARANDA.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: HUMBERTO ECO,
HERMAN HESSE Y ALDOUS HUXLEY.
15. TUS POETAS FAVORITOS: LEOPARDI, DANTE, OCTAVIO PAZ
Y EDNA ST. VINCENT MILLAY.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: NO TENGO.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: NO TENGO
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: JOHANN SEBASTIAN BACH.
19. TU PINTOR FAVORITO: DIFÍCIL, CARAVAGGIO, MONET Y ODILON REDON.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: MARCO AURELIO.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: SOR JUANA.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: LUCA, GIULIANA Y VALERIA.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: SERPIENTE.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? NERÓN.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LA BATALLA DE
NORMANDÍA.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA REVOLUCIÓN FRANCESA.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? SABER CONTESTAR CUESTIONARIOS.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: ENTUSIASMO.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? PARA LA
DESORGANIZACIÓN.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? NO ME GUSTARÍA MORIR DE
NINGUNA MANERA.
31. TU LEMA FAVORITO “EL HOMBRE PUEDE HACER LO QUE QUIERE, MAS NO PUEDE QUERER LO QUE QUIERE”, ARTHUR SCHOPENHAUER.
PAL