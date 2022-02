Esta palabra se puede pronunciar, pero no escribir; ¿puedes resolver el acertijo?

El español es un idioma muy rico, se calcula que este idioma cuenta con más de 120 mil vocablos, pero se estima que una persona cuenta en su haber con unas 20 mil palabras activas y unas 40 mil pasivas, es una gran diferencia ¿verdad? Pues hoy te enseñaremos una palabra que se puede pronunciar, pero no escribir.

En todo el mundo hay casi 600 millones de hablantes en todo el mundo y es el segundo idioma más hablado del planeta, por lo cual es inevitable que se hayan creado tantas palabras, pero no te agobies, no es una obligación que las conozcas todas.

¿Qué palabra se puede pronunciar, pero no se puede escribir?

Es el imperativo de “salirle” (mezcla de la forma verbal “sal” y el pronombre enclítico “le”), lo cual daría como resultado “salle”, que al querer pronunciarlo suena con un yeísmo, por lo que muchas veces al escribirlo se le agrega un guión, aunque no es “válido” gramaticalmente, “Sal- le”; muchas academias de español han concluido que gracias a eso se ha convertido en la única palabra de nuestro idioma que se puede decir, pero no escribir.

¿Pero cómo que no se puede escribir? Pues los expertos sostienen que si se escribe sin el guión, cae en el yeísmo, por lo que perdería el significado y agregar el guión no tiene validez para la Real Academia Española, aunque esta institución no ha presentado ninguna alternativa.

"Esta decisión ha sido motivo de críticas e incluso de burla en diversos foros[falta referencia], dado que se introduce una excepción en el sistema ortográfico insólita e inexistente en otras lenguas: la de una palabra que no se puede escribir", se lee en el portal Wikilengua.

De manera no “oficial” se ha recomendado el uso de un punto medio “sal.le”, una barra vertical “sal|le”, una coma “sal,le”, un signo de + “sal+le” o la conservación del propio guión.

