Tendencias: Emmanuel Espintla, exvotos contemporáneos, arte y creación divina

México está lleno de grandes artistas populares, joyas naturales, arqueológicas y coloniales de las que retomo elementos primitivos e iconos que enriquecen mi trabajo pictórico. Dichos símbolos me tienen que seducir visual y emocionalmente para poder reinterpretarlos, hacerlos míos, darles mi pátina y dotarlos de mi esencia. Me gusta que mis creaciones sean poliédricas, que hagan referencia a otros maestros o que sean la llave de entrada a otros mundos o historias, que sean validas

lo mismo para el mundo popular que intelectual.

Resulta interesante como una tradición que se creía casi extinta –los exvotos– ha resurgido gracias a las redes sociales. Cada día encuentra nuevos seguidores de todas las edades y grupos sociales, principalmente entre los jóvenes y colectivos históricamente segregados y maltratados, que han encontrado en el exvoto una forma de acercarse a Dios, un dios de amor que nos ama a todos por igual con nuestros vicios y virtudes. Esa es la riqueza del exvoto contemporáneo, de mis exvotos o al menos eso es lo que me han dicho quienes me han invitado a mostrar mi trabajo dentro y fuera de México.

He escrito, publicado y producido varias obras teatrales. El teatro es la representación de la vida y la pintura su retrato. Así que sí, en mis exvotos trato de fijar hechos milagrosos, que por extraordinarios resultan teatrales e inverosímiles y al representarlos gráficamente me quedan como postales antiguas o partituras de figurines teatrales.

OBRAS. Emmanuel Espintla. Exvotocontemporáneosos. (Foto: Cortesía del artista)

¿Qué o quién te inspiró para ser creador?

Nací en Tehuixtla, un pueblo al sur del estado de Morelos, donde el eje neurálgico de la vida comunitaria era y sigue siendo la iglesia, reducto también de la vida cultural. El templo de Tehuixtla es una estructura franciscana del siglo XVI y XVII que a través del tiempo ha sido despojada de sus ornamentales decorados. Cuando era niño recuerdo las pinturas al fresco que tenía su nave, era un cielo azul a la cal, cuajado de estrellas doradas con algunos querubines rosáceos; me fascinaban las de la cúpula con representaciones de la vida de la Virgen María desde su concepción hasta que fue asunta al cielo. Me podía pasar horas contemplándolas. Cuando era niño, hurgando en una bodega de casa, descubrí pinceles, óleos y un caballete que llevan años olvidados; eran de mi padre quien durante su juventud había sido pintor. Creo que de ahí nació mi interés por la pintura; creo que esas circunstancias influyeron para que me dedicará a la creación artística.

