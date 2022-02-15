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Cuestionario de Proust: Respuestas de Zony Maya, fotógrafo de moda

Para entender las ideas más peligrosas, debemos primero comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase y, ¿por qué no?, conózcase a usted mismo

CULTURA

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Zony Maya. (Foto: Pamela Barrón)

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: EMPATÍA.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: NOBLEZA.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: HONESTIDAD.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: HONESTIDAD.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LEALTAD.

6. TU PRINCIPAL CULPA: HACER SENTIR MAL A ALGUIEN.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: PENSAR, ENSEÑAR, ESTUDIAR, CREAR Y BAILAR.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: VIVIR.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? 

NO PODER AYUDAR A LOS DEMÁS.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? MI OTRO YO.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? SOY FELIZ EN MÉXICO.

12.  TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: ARROZ CON FRIJOLES, UNA BUENA CARNE Y AGUA.

13.  TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: AMARILLO; PENSAMIENTOS.

14.  TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: MAURICE MERLEAU PONTY.

15.  TUS POETAS FAVORITOS: BENEDETTI.

16.  TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: NO TENGO.

17.  TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: NO TENGO.

18.  TU COMPOSITOR FAVORITO: VIVALDI.

19.  TU PINTOR FAVORITO: POLLOK.

20.  TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: PLATÓN.

21.  TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: LAS MADRES.

22.  TUS NOMBRES FAVORITOS: ALIAH, MIJAL Y NOAH.

23.  TU REPULSIÓN DE MASCOTA: NO TENGO.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?

 CUALQUIERA QUE GENERE VIOLENCIA.

25.  EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NO ADMIRO LA MILICIA.

26.  LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: ENERGÍA RENOVABLE.

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?  BUENA MEMORIA.

28.  TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: FELIZ.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? PARA LAS QUE SE HACEN SIN DOLO.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? FELIZ Y DORMIDO.

31.  TU LEMA FAVORITO: “CUANDO EL ALUMNO SUPERA AL MAESTRO, EL ALUMNO ES BUEN ALUMNO Y EL MAESTRO ES BUEN MAESTRO”.

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