Cuestionario de Proust: Respuestas de Zony Maya, fotógrafo de moda

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: EMPATÍA.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: NOBLEZA.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: HONESTIDAD.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: HONESTIDAD.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LEALTAD.
6. TU PRINCIPAL CULPA: HACER SENTIR MAL A ALGUIEN.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: PENSAR, ENSEÑAR, ESTUDIAR, CREAR Y BAILAR.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: VIVIR.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?
NO PODER AYUDAR A LOS DEMÁS.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? MI OTRO YO.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? SOY FELIZ EN MÉXICO.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: ARROZ CON FRIJOLES, UNA BUENA CARNE Y AGUA.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: AMARILLO; PENSAMIENTOS.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: MAURICE MERLEAU PONTY.
15. TUS POETAS FAVORITOS: BENEDETTI.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: NO TENGO.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: NO TENGO.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: VIVALDI.
19. TU PINTOR FAVORITO: POLLOK.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: PLATÓN.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: LAS MADRES.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: ALIAH, MIJAL Y NOAH.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: NO TENGO.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?
CUALQUIERA QUE GENERE VIOLENCIA.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NO ADMIRO LA MILICIA.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: ENERGÍA RENOVABLE.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? BUENA MEMORIA.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: FELIZ.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? PARA LAS QUE SE HACEN SIN DOLO.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? FELIZ Y DORMIDO.
31. TU LEMA FAVORITO: “CUANDO EL ALUMNO SUPERA AL MAESTRO, EL ALUMNO ES BUEN ALUMNO Y EL MAESTRO ES BUEN MAESTRO”.
PAL