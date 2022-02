Relatos: El Palco 33

Todavía me roba el aliento verlo de frente. Esa fachada de mármol blanco me impacta todos los días como la primera vez. Es tan elegante, imponente, tan único con su estilo art nouveau; sus paredes no solamente hablan, cantan.

—Mamá, ¿qué piensas?

—Nada, Aitana. ¿No te parece increíble este lugar?

—Es muy bonito, mamá. Me gusta muchísimo.

—A mí también. Me encanta trabajar aquí. ¿Sabías que es una obra de un arquitecto italiano llamado Adamo Boari?

Ese día Aitana me acompañó al trabajo porque no tenía clases y mi mamá no había podido cuidarla. Durante la mañana estuvo muy entretenida viendo las películas que había descargado en su teléfono. Tuve que entrar a una junta y ella se quedó en mi oficina leyendo o al menos eso tendría que haber pasado. Lo que realmente sucedió fue esto…

—María, ¿mi mamá sigue en la junta?

—Sí, Aitana. No te preocupes, no se va a tardar mucho.

—Voy a ir al baño rápido y ahorita regreso.

—Está bien, pero vuelve pronto. Tu mamá me encargó que te echara un ojo y no quiero que salga de su junta y no te encuentre.

—Ok, María.

Aitana fue al baño y cuando iba de regreso a mi oficina, cambió de opinión y giró hacia el lado contrario, caminó y exploró cada rincón de aquel recinto cultural que pintaba una época de nuestro México y que, de un día a otro, se había convertido en mi segunda casa; cómplice de mis sueños, de mis aspiraciones e incluso de mis frustraciones. Aitana se encontró con el techo de cristal creado por Géza Maróti, el mural de Siquieros y hasta con una exposición de Van Gogh, aunque tenía solamente ocho años mi hija sabía bastante de arte; yo le había contado de aquel pintor que había sufrido carencias, pobreza, desamor y que más tarde se convertiría en uno de los más grandes. ¿Quién iba a decir que sus cuadros se venderían en millones de dólares y que su obra cruzaría todas las fronteras? ¿Quién iba a pensar que, en su honor, un grupo español del siglo XX se nombraría La Oreja de Van Gogh? ¡Qué impotencia que murió pensando que a nadie le interesaba lo que pintaba!

Aitana se puso triste al acordarse de Van Gogh, si tan sólo supiera lo lejos que llegó con sus pinceladas, si pudiera ver esa increíble exposición en el icónico Palacio de Bellas Artes. Una puerta la sacó de sus pensamientos, al ver que estaba entreabierta decidió entrar, la sala era espectacular: el estrado, las butacas, los palcos. Subió al escenario, se sintió dueña del mundo y con la pluma que llevaba en la chamarra empezó a dirigir a su propia orquesta invisible. Tras unos segundos, un violín se escuchó en uno de los palcos, Aitana se quedó inmóvil, volvió a mover los brazos probándose a sí misma que su imaginación le había jugado chueco, para su sorpresa, el violín empezó a sonar de nuevo, Aitana tiró la pluma y se quedó petrificada.

—No te asustes. Soy yo.

Un hombre de esmoquin negro se asomó desde uno de los palcos, traía un violín en las manos.

—Perdón, ya sé que no debería de estar aquí, ya me voy—dijo Aitana apenada.

—¿Por qué te vas? Estabas dando un gran concierto, al menos desde el palco 33 me dio esa impresión, y yo también soy director de orquesta, o sea que sé de lo que hablo.

—Bueno, me encanta la música. Desde los cinco años tomo clases de piano.

—¡Haces bien! El piano es un instrumento maravilloso, es como caminar con las manos sobre música. Mi pasión es el violín. Estoy convencido de que si más personas tocaran instrumentos, las farmacias no venderían tantos antidepresivos.

—¿Y qué haces allá arriba? —preguntó Aitana.

—Desde aquí observo a mi orquesta tocar como si fuera un espectador más, las cosas suenan y se ven distintas desde esta perspectiva, una verdadera filarmónica debe llenar con su música cada espacio de esta sala.

En ese momento la puerta se abrió abruptamente. María, mi asistente, entró al teatro con la cara pálida. Recuperó el color al ver a Aitana sobre el escenario.

—Aitana, ¡qué bueno que te encuentro! Tu mamá está a punto de salir de la junta. Me dijiste que solamente ibas al baño.

—Perdón, María, siempre he querido conocer la sala principal.

María sonrió por un momento.

—No te culpo, pero me hubieras avisado, me diste un sustazo.

En la noche, mi hija me contó que conoció a un director que le gusta ensayar y ver a su orquesta desde el palco 33, le dije que eso era imposible, las llamadas que hice confirmaron mis sospechas, regresé muy asustada a hacerle un interrogatorio como de la CIA, sus respuestas me calmaron. Tras dudarlo un poco, le conté que en la sala principal del Palacio de Bellas Artes se aparece un fantasma en el palco 33, cuenta la leyenda que es el alma de un director de orquesta que murió ahí antes de dar un gran concierto. Muchas personas que trabajan en Bellas Artes lo han escuchado tocar su violín, yo siempre había creído que eso no era cierto y por eso reaccioné así cuando escuché la historia.

—¿Entonces platiqué con el fantasma de Bellas Artes, mamá?

—Eso parece, la verdad me tranquiliza bastante saber que el fantasma del palco 33 es una buena persona, y te digo algo, hija, estoy de acuerdo con él, si todas las personas tocaran instrumentos no existirían los antidepresivos.

Apagué la luz del cuarto de Aitana, al cerrar la puerta me entraron unas ganas indescriptibles de tocar el piano y eso hice.

Por Mariola Fernández

PAL