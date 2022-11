Rafael Cadenas el "poeta rebelde" obtiene reconocimiento

Aunque con el paso del tiempo no está de acuerdo con su poema más emblemático, Derrota, el Premio Cervantes 2022, el venezolano Rafael Cadenas, demostró en esos versos lo que ha marcado su trayectoria, su capacidad de expresar desolación, sosiego y belleza para hacer de la palabra una herramienta transformadora.

Así lo destacó el jurado de esta edición del galardón, que valoró la "vasta y dilatada obra literaria" de este poeta que está considerado como uno de los autores más influyentes de la poesía de los 60 y 70 de Venezuela.

"Estaba revisando una libreta donde tengo apuntes que quiero publicar y en ese momento recibí una llamada de parte de un amigo español que me dio la noticia de la que, por supuesto, todavía no me he recuperado", dijo el poeta de 92 años, quien publicó su primer poemario, Cantos iniciales, en 1946.