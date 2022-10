What Design Can Do México arranca su tercera edición en la CDMX

Bajo el lema “Hazlo Circular”, que significa que desde el diseño los productos se piensan con elementos que se puedan reponer, arreglar y reutilizar, What Design Can Do México (WDCD) arranca su tercera edición, en la Ciudad de México.

El evento se llevará a cabo en el Colegio de San Ildefonso, el 27 y 28 de noviembre, con la presencia de miembros de la comunidad creativa de México y América Latina, quienes buscan cuestionar y analizar qué significa el diseño circular, lo que falta por aprender y cuáles son las oportunidades para que los diseñadores intervengan.

"Tenemos que entender que el reciclaje resuelve el tema de los desechos, mientras que la circularidad se refiere a que los sistemas, productos y servicios se pueden reponer, tener una mayor vida o, en determinado caso, que los elementos que los componen pueden dar origen a otro”, explicó Ricardo Lozano, director del WDCD.

Para el también creador, los diseñadores tienen un papel importante que desempeñar en la transición hacia una economía circular y justa. “Muchos diseñadores ya han comprendido que diseñan tanto para el planeta como para las personas. Ahora más que nunca debemos crear nuevas formas de vida sostenible”, dijo Lozano.

Para entender mejor el tema de la circularidad, las charlas se regirán por cinco ejes: la moda, la construcción, el consumo, el empaque y la comida.

Por último Lozano invitó a los diseñadores y creadores mexicanos a inscribir sus proyectos al challenge “Hazlo circular”, en donde participan diseñadores de todo el mundo con el objetivo de emprender nuevos proyectos -o fortalecerlos- en el tema de la circularidad.

What Design Can Do México (WDCD) es gratuito

El festival colabora con congreso de la CDMX en la Ley de la Circularidad

18 especialistas formarán parte de los conversatorios

10 mil euros recibirán los ganadores del challenge

PAL