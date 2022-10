Séptimo Festival Internacional de Danza Contemporánea “Cuerpo al Descubierto”, una celebración a la figura del bailarín

Con el propósito de acercar la danza contemporánea a todo tipo de público, ocurre la séptima edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea “Cuerpo al Descubierto” (FIDCAD), una celebración, que en esta ocasión rinde homenaje a la bailarina mexicana Cora Flores y a la figura del bailarín.

A través de funciones, clases magistrales y talleres, coreógrafas y coreógrafos internacionales de Argentina, Cuba, Ecuador, Nueva York, Uruguay y México presentarán diferentes propuestas que celebrarán la figura del bailarín en el escenario, a quienes el festival considera el elemento principal de la danza, sin el que la magia no ocurriría.

Una de las presentaciones más esperadas es la de Yamila Cruz Valla, de Argentina, directora de Danza en La Plata y directora del Festival Internacional Danza x La Identidad, quién ha hecho converger a la danza con diversos movimientos sociales como la lucha de las Madres de Plaza de Mayo. El Festival Internacional de Danza Contemporánea “Cuerpo al Descubierto” es una celebración que impulsa la danza de artistas locales, nacionales e internacionales caracterizados por diferentes estilos de movimiento.

Le darán al baile una dimensión social.

“La finalidad del festival es que la danza sea un instrumento para lograr metas sociales como inclusión, diversidad, igualdad, multiculturalidad y tolerancia”, dijo Maribel Michel, directora del FIDCAD.

En cuanto al homenaje a la maestra Cora Flores, Michel explicó que resulta imprescindible reconocer el trabajo y la trayectoria de quien fuera impulsora de la danza contemporánea, así como de las aportaciones que ha realizado a la misma a través de su figura como bailarina, coreógrafa, docente e investigadora.

“Me siento muy honrada de esta invitación y homenaje, no me imagino haberme dedicado a otra cosa en la vida, la danza me llena de vida”, expresó Flores. Cora Flores es una bailarina pilar de la danza mexicana, originaria de San Luis Potosí, ha dedicado su vida al arte del movimiento, motivo por el que en 2018 recibió la Medalla Bellas Artes.

Impulsan este tipo de expresión.

La séptima edición del Festival Internacional de DanzaContemporánea“Cuerpo al Descubierto” ocurrirá del 24 de octubre al 6 de noviembre en el Centro Cultural de España en México, el Teatro Benito Juárez, Tierra Adentro, Plaza Ángel Salas y Escuela Nacional de Danza Folklórica. Si quieres conocer más detalles del séptimo FIDCAD consulta la página de Instagram @cuerpoaldescubierto_fest.

