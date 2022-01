(Mal) Educadas, la historia detrás de la mala instrucción de género y el rol de la mujer

Desde hace siglos, las mujeres han sido educadas para ser sumisas y agradar a los demás, han sido dividas en esposas, concubinas, amantes, mujeres para el sexo, mujeres para los cuidados y un sin fin de roles impuestos a través de los prejuicios, pero ¿qué hay detrás de esas condiciones que las llevó a cansarse y estar sobrepasadas? María Florencia Freijo lo explica a través de libro (Mal) Educadas.



“La mala educación nos hizo buenas para los demás. Ahora toca serlo para nosotras”, inicia la autora, quien través de una aguda mirada histórica y una escritura lúcida y personal, encuentra a la mala educación como el hilo conductor de esta situación, donde la violencia de género ha logrado desgastar tanto a las mujeres por alzar la voz que termina en silencio.

De acuerdo con Freijo, todo surge de una pregunta y es ¿qué tan libres somos las mujeres?, un cuestionamiento que es para todas y todos, pero que en el libro ella lleva a la cuestión de género.

La sociedad nos impone roles, pero ¿cómo nos miramos a nosotras mismas?

“Nuestras identidades se conforman en sociedad y en grupo, la pregunta es cómo hacemos para mirar esto con perspectiva de género, entendiendo que a las mujeres se nos educa desde temprana edad en cuestiones que tienen, que ver, a través del juego, con ser cuidadoras o la belleza”, contó.

La argentina asegura que, desde lo visual, hay algo cuando una niña o un niño entra en una juguetería, pues se les enseña quién es más inteligente o quién va a ser mejor para las ingenierías, considerando el hecho como una falacia, "ya que no existe nada desde las neurociencias que justifique que las niñas son menos buenas para las matemáticas o las ciencias y no hay nada que nos diga que nosotras no podemos estar ahí, pero los juguetes, incluso sus colores, nos indican lo contrario".

Sobre el amor propio, la autora argentina explicó que este tiene de todo, menos de propio, “entendiendo que el amor nunca puede ser individual cuando la sociedad dicta qué te falta para estar completa”.

“No es suficiente decirse feminista si no se es capaz de realizar primero un cambio interno, de reflexionar sobre aquello que nos resulta incómodo de nosotras mismas, porque es sólo cuando estamos dispuestas a realizar esta introspección, que nos volvemos empáticas”, explicó.

Por otra parte, señaló que es cuando realizamos esta introspección que "nos entendemos a nosotras mismas y comenzamos a mirarnos con más amor y con nuestra fuerza creamos las redes y ayudamos a otras mujeres a construirse”, finalizó.

Por: Melissa Moreno



Ficha técnica:

Libro: (Mal) Educadas

Autora: María Florencia Freijo

Editorial: Planeta