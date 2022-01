Relato: El principio

Querido lector: Abre los ojos, lee cuidadosamente y contesta a los siguientes cómos. ¿Cómo es el principio del libro que más te gusta? ¿Cómo empieza tu película favorita? ¿Cómo comenzó el mejor viaje de tu vida o la fiesta más divertida en la que has estado? ¿Cómo fue esa primera cita que te hizo creer en el amor o, lo que es más complicado, volver a creer en el amor? No sé tú, pero yo en los primeros 15 minutos de una película me doy cuenta si me va a gustar o me va a aburrir. Lo mismo me pasa con los libros; el capítulo uno, el párrafo inicial, la primera página me atrapa o me pierde para siempre. Lo que resulta curioso es que, a pesar de todo esto, las personas siempre hablan del final; de lo increíble o de lo malo que estuvo el último capítulo de esa serie a la que le dedicaron tantas horas de su vida, de cómo los impactó.

1. “A su manera este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El primero se deja leer en forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra Fin”. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué está hablando este escritor? ¿No es genial? Así comienza Rayuela de Julio Cortázar, una de las novelas más innovadoras que se han escrito.

2. “Una mañana, tras un sueño tranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro”. Es el principio de La metamorfosis de Franz Kafka, un libro que seguramente leíste en secundaria o prepa y que es un clásico que no puede faltar en la cabeza de ningún lector.

3. “El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros”. No podía faltar el inicio de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, una novela corta que te atrapa desde el primer párrafo.

4. “Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Sólo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo, y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo, rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo”. Terminamos esta recapitulación con la poética apertura de Los recuerdos del porvenir, de la escritora mexicana Elena Garro, quien para muchos literatos es la creadora del realismo mágico.

Ahora piensa que 2022 es una novela y tú estás a punto de escribir ese primer párrafo que definirá tu futuro. ¿Cómo quieres comenzar este prometedor año de vida? ¿Qué personajes quieres que formen parte de tu obra? ¿Cuántas páginas tendrá y de qué se va a tratar? ¿Cuál quieres que sea el escenario donde se lleve a cabo tu historia? ¿Serás un personaje secundario más? ¿Te convertirás en el protagonista? Llegó la hora de escribir un libro nuevo, podría ser el mejor que has escrito, ponle cabeza y corazón a cada capítulo.

Por Mariola Fernández

PAL