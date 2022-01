Cuestionario de Proust: Respuestas de Lucina Jiménez, antropóloga e investigadora

1. Tu principal virtud: Paciencia.

2. Tu principal característica: Disfrutar lo que hago.

3. Tus cualidades favoritas en un hombre: No machista, no homofóbico o transfóbico, sinceridad, sentido del humor, oír música y bailar.

4. Tus cualidades favoritas en una mujer: No machista, no homofóbica o transfóbica. Sororidad, libertad, sentido del humor, empatía.

5. Tu cualidad favorita en amigos: La escucha, no juzgar la vida ajena, respeto a la diferencia.

6. Tu principal culpa: Escribo menos de lo que quisiera; el silencio en mi jarana y mi Djembé.

7. Tu ocupación favorita: Vivir y dejar vivir.

8. Tu idea de la felicidad terrenal: Conversar, leer y escribir, bailar, escuchar música y cuidar las plantas.

9. Cuál considerarías la desgracia más grande: El calentamiento global.

10. Si no fueras tú, quién serías: Volvería a ser yo misma, tal vez diferente. O una mariposa monarca, para migrar y renovar la vida.

11. Dónde desearías vivir: Donde reine el silencio y pueda ver la salida del sol.

12. Tu comida y bebida favoritas: La comida mediterránea y el vino tinto. También adoro el Zacahuil de la Huasteca y el mezcal guerrerense.

13. Tu color y flor favoritas: Amo la escala de morados y lilas. Mis flores favoritas, la dalia, la bugambilia y el cempasúchil, una flor noble.

14. Tus autores literarios favoritos: Paul Auster, Alberto Ruy Sánchez, Almudena Grandes, Octavio Paz, Monsiváis, Elena Garro, Doris Lessing, J.M. Coetzee, Bárbara Jacobs.

15. Tus poetas favoritos: Sor Juana Inés de la Cruz, Elsa Cross, Coral Bracho, Gioconda Belli, David Huerta, Ida Vitale, Amado Nervo, Rubén Darío, Luis Armenta Malpica.

16. Tus héroes ficticios favoritos: Chucho el Roto y el Santo.

17. Tus heroínas ficticias favoritas: Mafalda, Lisa Simpson y Mulán.

18. Tu compositor favorito: la lista es infinita: Manuel de Soumaya, Giuseppe Verdi, Mozart, Bach, Silvestre Revueltas, Händel, Mario Lavista, Nicandro Castillo, Guty Cárdenas, Gabriela Ortiz, Oumou Sangaré, mi abuelo.

19. Pintor favorito: Imposible decir uno. Joy Laville, Manuel Felguérez, Roger von Gunten, Gunther Gerzso, Francisco Zúñiga, Francisco Toledo, Orozco, Siqueiros, Aceves Navarro, Remedios Varo, Chagall, una larga lista.

20. Tu héroe histórico favorito: No me gusta la idea de héroe, pero admiro a Nelson Mandela. Un personaje histórico de México de quien me enamoré es Ignacio Ramírez, El Nigromante.

21. Tu heroína histórica favorita: Juana de Arco, La Malinche, las Buscadoras.

22. Tus nombres favoritos: Nahui, Desmond.

23. Tu repulsión de mascota: No me gustan los animales sin libertad.

24. Qué personaje de la historia te desagrada: Victoriano Huerta, Hitler, Stalin, Pinochet.

25. Evento militar que más admiras: Los zacapoaxtlas en la Batalla de Puebla; la Guerra de Guerrillas que sostuvo Pedro Ascencio Alquisiras en la lucha por la independencia, bajo las órdenes de Guerrero, y que hoy narran las máscaras de los diablos de Teloloapan, Guerrero.

26. La reforma que más admiras: El derecho al voto para las mujeres. La que reconoció los derechos humanos en la Constitución Mexicana.

27. Qué talento natural te gustaría tener: Volar.

28. Tu principal estado de ánimo: El sentido del humor. Lo difícil se vuelve más fácil con alegría.

29. Para qué falta eres más tolerante: El error, porque es una oportunidad para algo diferente. La soberbia y la prepotencia son innecesarias.

30. Cómo te gustaría morir: como El Nigromante, se fue a dormir y ya no despertó.

31. Tu lema favorito: “La vida es una ciencia”.

