Pako Pablos, el artista mexicano que crea retratos con sus dedos; su talento lo llevó a Hollywood

Pako Pablos en su infancia y adolescencia solía ser regañado por maestros al pasarse horas ensimismado dibujando. En la Universidad de Guadalajara estudió la carrera de Arte y Diseño. Posteriormente, migró a Estados Unidos y a pesar de tener una licenciatura, con humildad trabajaba levantando frijoles en una bodega californiana. Hoy es un exitoso artista internacional, es reconocido por sus innovaciones en la técnica para pintar rostros, combina el arte con la tecnología y la realidad virtual llevándolo incluso al cine y a la industria textil. Se codea con grandes personalidades del mundo del deporte y el espectáculo.

Pako creció de la cultura del esfuerzo, aprendida de sus progenitores. Desde pequeño resaltó por su competitividad y vio en el deporte oportunidades para desarrollarse académicamente y conseguir becas de estudio, además de representar a Jalisco y a México en competencias de basquetbol. Sin embargo, el arte siempre fue su pasión. En la escuela se la pasaba personificando en caricatura a sus compañeros y maestros, sin imaginarse siquiera que su talento artístico le permitiría ganarse la vida y trascender. Al cursar la preparatoria se topó con maestros que con sus comentarios negativos intentaban cortarle las alas.

Pako Pablos y Gene Simmons, integrante de KISS. Foto: Cortesía

“Recuerdo una maestra que me dijo: ‘desperdicias tu tiempo dibujando, con eso no tienes futuro’. Mientras que otra maestra me veía dibujar y para mi sorpresa me dijo: ‘cuando tienes una creatividad como la tuya tienes que desarrollarla y aprovecharla’. Yo voy a tocar puertas hasta que se abran. Todo llega en el momento justo, pero no sucede sino se pide. Todo lleva un trabajo enorme atrás y sacrificios. Son muchas cosas que deben tomarse en cuenta en los éxitos”, comentó en entrevista con El Heraldo de México.

El basquetbol le permitió conseguir una beca para estudiar en Estados Unidos, partió sólo en busca del éxito, combinaba la escuela y el trabajo, pero en sus tiempos libres seguía dibujando, así le llegó su primera oportunidad, pintar el rostro del rapero Wake Flocka Flame. Quedó maravillado con el trabajo y comenzó a regar la voz entre las estrellas californianas sobre el talento del tapatío. Con el paso del tiempo Pako decidió dejar por la paz el deporte y concentrarse totalmente en su arte. Ha conocido a grandes personalidades tanto hollywoodenses como del deporte.

Pako Pablos ha trascendido al combinar diversas técnicas artísticas aprendidas en la universidad, optó por pintar rostros sólo con sus dedos, sin usar pinceles, pero logrando textura, relieves, detalles vivos, que dejan alucinados a los espectadores.

“Ahora represento a mi país en un sector muy difícil, como artista he trabajado muy duro y mi trabajo salió en la película de Space Jam, eso me convierte en uno de los pocos artistas que con trabajo original tienen un sitio en Hollywood. Siempre se pueden hacer las cosas, sólo es que no claudiques y sigas trabajando duro. Siempre trato de motivar a los niños y decirles que no se rindan, especialmente cuando tienen talento. Hay gente que tiene cien mil veces más talento que yo, pero no han tenido la plataforma para desarrollarlo, a mí me interesa mucho ayudarles”.

Con la pandemia de COVID-19 el mundo cambio radical, inesperada y rápidamente, Pako Pablos se enfocó en las oportunidades que la tecnología podría brindar a su talento artístico y encontró en el arte interactivo un nicho inexplorado.

“Cuando se empiezan a cerrar las fronteras y los vuelos, como artista tienes que adaptarte y desarrollar tu talento para poder sobrevivir. Si te quedas parado, te mueres. Empecé a desarrollar las animaciones, el trabajo digital ya lo traía, entonces me enfoqué en las animaciones e incorporé la realidad aumentada, nadie la ha utilizado en el arte. Combiné línea de ropa y de otros artículos con realidad aumentada y el arte, lo que ha resultado exitoso comercialmente”.

Pako Pablos y el rapero y presentador de televisión Xzibit. Foto: Cortesía

Los triunfos que ha tenido en Estados Unidos le han servido para concretar acciones filantrópicas, apoyando instituciones sociales en California, Miami y Nueva York, acompañado de personalidades como Marc Anthony.

“A mí me ayudó mucha gente para llegar a donde estoy, creo es justo ayudar a otra gente. En San Diego patrocinamos un orfanato, por COVID tuvimos que parar, pero el último miércoles de cada mes íbamos a darles clases de arte, llevábamos juguetes y también personalidades del deporte y el espectáculo. Me dolió mucho cuando una vez le pregunté a un niño que quería ser y me dijo que ‘narco’ porque gana mucho dinero, o tal vez policía, porque también tiene dinero que el narco le da. ¡Esto me llenó de tristeza! Nosotros intentamos hacerles pasar momentos gratos les llevamos pinturas y juguetes. Seis meses después de enseñarle a dibujar y a pintar, le volví a preguntar, y me dijo que quería ‘ser artista’. Entonces comprendí que les abrimos la mente, que podemos cambiar sus expectativas”.

En abril próximo estará de visita en Guadalajara, en su mente ronda un deseo, hacer exhibiciones interactivas con artistas, deportistas, personalidades del cine oriundos de la perla tapatía.

“Yo para Jalisco tengo planes de hacer una exhibición con puro talento tapatío, tienes a Maná, a Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, Sergio ‘Checo’ Pérez, Guillermo del Toro, Ximena Navarrete. ¡Tienes talento de dónde agarrar! Una de mis metas es en una cena de gala donde todo ese talento esté presente y con esa exhibición recaudar fondos para instituciones sociales que lo necesiten. Que todos ayudemos y que se beneficien los que más lo necesiten”.

Hoy, Pako Pablos insiste a los jóvenes: “Los sueños sí se hacen realidad, pero con duro trabajo, así como ‘El Canelo’ ( Saúl Álvarez ) que vendía paletas y hoy es el campeón del boxeo. Siempre que trabajes duro y confíes en tu talento, estés dispuesto a hacer sacrificios y abraces tu pasión, el éxito llega”.

CAR