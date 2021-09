Mente Mujer; Ser mujer en el arte urbano

Originaria de Chimalhuacán, Estado de México, Alejandra Atrisco Amilpas, artista urbana mexicana, mejor conocida como 'Bixa Blue', es una de las mujeres que, a lo largo de más de 10 años de carrera, se ha formado un nombre en el mundo del 'street art': “Empiezo a ver el graffiti en las calles y me pregunto ¿quiénes son las personas que lo hacen? ¿por qué lo hacen? Voy observando todas esas situaciones, trato de buscarlas y llegó con la gente en la calle que está pintando y observo, y me doy cuenta de las desventajas que se tienen por ser mujer”, contó Alejandra.

Sin embargo, estos obstáculos existen en diferentes sectores: “Hay muchas situaciones de violencia de género, pero en el sentido laboral la brecha es mayor, desde que no les pagan el mismo salario, no dan las mismas oportunidades, no permiten hacer ciertas actividades, como es mi caso, que es una actividad que está considerada para hombres por la rudeza de la misma práctica como subirte a andamios, cargar pesado; pero lo podemos hacer”.

ALEJANDRA ATRISCO. Foto: Yadin Xolalpa

A pesar de la apertura que ha existido en los últimos años, la brecha de género en este ámbito es amplia, ya que en los festivales de arte urbano, sólo entre 5 y 28 por ciento de los participantes son mujeres.

En este mundo del arte urbano no es solo talento, y menos cuando eres mujer, pues, el simple hecho de serlo, ya representa un reto: “Ha sido difícil, porque tienes que abrir las puertas sola. Comúnmente se le etiqueta a la mujer de coquetear para conseguir cosas, lo que lo hace difícil”, platicó 'Bixa' quien ha forjado su carrera de la mano de su trabajo: “es desgastante hacer el triple de trabajo que cualquier persona, pero tienes que enfrentar el acoso, la discriminación por ser mujer, ser morenita, tener raíces indígenas, por no pronunciar bien una letra, por el aspecto físico, o porque no enseñas el cuerpo para pintar”, esta industria está llena de estereotipos.

Su misión

“Esperanza” es el principal mensaje que Alejandra busca enviar con cada uno de sus murales; sin embargo, a este se le ha sumado el empoderamiento femenino, especialmente en uno de sus recientes proyectos, “Iztapalapa mural”, un programa que implementó el gobierno de dicha Alcaldía y del que Bixa Blue forma parte.

Gracias a este proyecto, Atrisco ha pintado alrededor de 300 murales.

ALEJANDRA ATRISCO. Foto: Yadin Xolalpa

“Uno de los mensajes que quiero dar, es el empoderamiento femenino que debemos tener al momento de realizar nuestras actividades profesionales”.

PUNTOS CLAVE

Su próximo proyecto es un mural que hará en colaboración con ONU Mujeres.

Abordará en su pintura el feminicidio. Este trabajo se llevará a cabo en Ecatepec.

En los festivales de arte urbano en nuestro país, entre 5% y 28% son mujeres.

DATOS

Su arte se ha expuesto en el Museo de la CDMX y Museo de Chapultepec.

Su primera expo fuera del país fue en el Museo Mumpamongo de Ecuador.

Cursó la carrera de Sociología en la FES Aragón, de la UNAM.

En Iztapalapa, en la CDMX, ha pintado poco más de 300 murales.

En la CDMX, Bixa ha pintado en Aragón y Álvaro Obregón, entre otros.

En el país, la artista tiene murales en: Playa del Carmen, Bacalar, Tulum, Coahuila, El Paso Texas, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz.

Por Daniela Zambrano

