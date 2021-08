Huellas de la pandemia: Iván Macías documentó la emergencia sanitaria por Covid-19

Inspirado en la historia de una enfermera a quien las personas del transporte público le impidieron abordar la unidad por trabajar en un hospital, en medio de la primera ola de contagios por el virus del SARS-CoV2 en México, Iván Macías comenzó a documentar, a través del lente de su cámara, la labor del personal médico de salud.

De esta necesidad de reconocer las “interminables horas de trabajo de quienes hacían frente a la lucha contra el COVID-19” nació “Huellas de la pandemia”, un libro en el que el fotógrafo registra los rostros del personal y algunas situaciones ocurridas dentro de estos lugares.

De acuerdo con Macías, el libro consta de cinco capítulos,180 fotografías y una descripción que narra al lector sobre lo que sucede dentro del hospital, las historias del personal médico y los pacientes, entre otras situaciones.

“Para Huellas de la pandemia conté con el apoyo en la edición de Javier Risco y Javier Solorzano, así como con la difusión del Museo Franz Mayer”, explicó el fotógrafo mexicano, quien puntualizó que el libro no cuenta con una casa editorial, por lo que fue un proyecto autofinanciado.

Sobre la experiencia a la que lo remonta este material, Macías explicó que al impacto que le provocó pisar un hospital con pacientes que tenían el virus, “eres los ojos de lo que se ve dentro, pero a la vez tienes el miedo estar”, y también la necesidad de poner en alto la labor de quienes en su mayoría había sido víctima de innumerables ataques.

En cuanto a lo que sigue del lanzamiento de “Huellas de la pandemia”, contó que en este mes viene una exposición que tendrá lugar en el Teatro Ángela Peralta, lugar donde se exhibirán 22 fotografías que forman parte de esta documentación fotografía, ésta lleva el mismo título del libro.

“Claro que el proyecto del libro me marca en muchos aspectos, sobre todo porque no sabía si iba a poder materializarlo; sin embargo, los reconocimientos que recibí por este registro histórico me animaron mucho continuarlo y terminarlo, y bueno, otros proyectos que ya no se relacionan con el tema de la pandemia”, contó.

Iván Macías fue reconocido por su trabajo fotográfico con premios como “México en una Imagen 2020” (primer lugar), el “International Photography Awards 2020” (tercer lugar y menciones) y el World Press Photo 2021 (segundo lugar en la categoría de retrato).

ELEMENTOS

-“Huellas de la pandemia” es el primer libro de Iván Macías.

-El World Press Photo es el concurso de fotoperiodismo más importante del mundo.

NÚMEROS

-3 galardones recibió entre 2020 y 2021

-1 año de documentación fotográfica realizó.

-34 años tiene el mexicano.

dza