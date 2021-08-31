Cuestionario de Proust: Ana Lilia Cepeda, escritora y promotora cultural

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: LA TENACIDAD.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: SER SOLIDARIA CON MIS AMIGOS.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: INTELIGENCIA, GENEROSIDAD Y SENTIDO DEL HUMOR.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: LA SUAVE FIRMEZA PARA LOGRAR SUS METAS.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA COMPLICIDAD Y LAS RISAS COMPARTIDAS.
6. TU PRINCIPAL CULPA: LA PROCRASTINACIÓN.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: ESCRIBIR.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: UNA BUENA TAZA DE CAFÉ, UN LIBRO, MÚSICA Y LA NATURALEZA.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?
LA VIOLENCIA SOCIAL.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? YO EN OTRA VERSIÓN.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? EN CUALQUIER PARTE DE MÉXICO…
EN PAZ.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITA: COMIDA MEXICANA CON TEQUILA Y UNA PASTA ACOMPAÑADA DE UN BUEN VINO TINTO.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: ANARANJADO Y ¡LAS ROSAS, SON LAS ROSAS!
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: ¡MUCHOS! DEPENDE DE MI ESTADO DE ÁNIMO: JULIÁN BARNES, LEONARDO PADURA, GUILLERMO ARRIAGA, JHUMPA LAHIRI, AMÉLIE NOTHOMB…
15. TUS POETAS FAVORITOS: ROSARIO CASTELLANOS, JAIME SABINES Y JOAQUÍN SABINA.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: SHERLOCK HOLMES.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: MAFALDA.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: MOZART, ME DA PAZ.
19. TU PINTOR FAVORITO: ROTHKO.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: ANTONIETA RIVAS MERCADO, PERO CON UN FINAL FELIZ.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: PAQUITA.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LAS AVES DEBEN SER LIBRES.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? TODOS LOS DICTADORES DEL MUNDO.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: EL SALUDO AL LÁBARO PATRIO.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: EL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES Y EL DERECHO A DECIDIR SOBRE SU CUERPO.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? VOZ PARA
CANTAR.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: ACTIVA Y OPTIMISTA.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? PARA CASI TODAS SOY TOLERANTE.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? DORMIDA.
31. TU LEMA FAVORITO: NUNCA, NUNCA TE RINDAS Y SIEMPRE SE PUEDE EMPEZAR DE NUEVO.
PAL