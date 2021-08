Arte emergente: Benito García, Ciudad de México, 1999

Actualmente estudia Arquitectura en el Tecnológico de Monterrey y desde temprana edad comenzó a explorar y desarrollar sus habilidades de manera autodidacta, enfocándose en una propuesta hiperrealista. Con el tiempo ha logrado definir su trabajo: constantemente está en la búsqueda de un balance entre sus estudios y la evolución artística, además de integrar nuevas temáticas y conceptos en su producción.

El artista encuentra en el arte una herramienta de exploración e indagación personal, pero también una manera en la que manifiesta su entendimiento sobre la colectividad y el mundo que lo rodea. Las imágenes “frías, misteriosas e irresolutas” que plasma, sirven para explorar los contrastes entre diversos elementos pictóricos y formales como la luz y la sombra, así como otros aspectos y conceptos que van de lo tangible a lo intangible o de la ficción a la realidad.

ESCENA. Benito García, De la mano de Fedro: sobre el amor, 2021, óleo sobre lienzo. Cortesía del artista.

¿Cómo definirías lo que haces?

Como una salida de mis sentimientos y emociones trasladadas a un plano artístico. No siempre entiendo el por qué hago lo que hago, pero nunca deja de ser una búsqueda constante. Muchas de mis obras exploran mi admiración y pasión por la estética, otras funcionan como objeto de análisis e introspección, pero siempre encuentro en mi trabajo una motivación constante para mejorar mi práctica artística.

¿Donde encuentras tu inspiración?

La encuentro en mi día a día, en lo que veo, lo que hago, las pláticas que tengo con mis amigos, mis sueños o también, en esos momentos de inspiración intensos, en los minutos y horas antes de dormir o en los instantes que me quitan el sueño.

¿Cómo describirías tu proceso creativo?

No tengo un proceso creativo definido, se desarrolla de formas diferentes con cada obra que realizo. Creo que eso es parte de lo que significa ser artista: dejar que los procesos evolucionen con el fin de hacer algo genuino. Es por ello que cada vez que empiezo un proyecto me dejo llevar por mi instinto para llevar a cabo los pasos indispensables, a través de los cuales me sienta cómodo y satisfecho.

