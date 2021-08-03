Cuestionario de Proust: Alonso Miranda, historiador y director del Museo Soumaya

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: LA MEMORIA.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: SER DE BATERÍAS RECARGABLES.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: INTELIGENCIA.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: INTELIGENCIA.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: CARPE DIEM E HÍGADO SANO.
6. TU PRINCIPAL CULPA: NO TENERLAS.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: TENER LA RAZÓN.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: UNA TERTULIA.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?
LA MEGALOMANÍA.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? OTRE.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? EN EQUILIBRIO.
12. ¿TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS? NO TENGO NADA FAVORITO, PERO SI ME FUERZAN, MEZCAL TEPEXTATE, TACOS (VEGANOS) Y CHOCOLATES.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: AZUL KLEIN Y LAS FLORES
PINTADAS.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: ¡UF!… SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, JUAN RULFO, VICTOR HUGO, ELENA GARRO, UMBERTO ECO, MARGO GLANTZ, VIRGINIE DESPENTES… TANTAS, TANTOS…
15. TUS POETAS FAVORITOS: NEZAHUALCÓYOTL, CHARLES
BAUDELAIRE, XAVIER VILLAURRUTIA, ARTHUR RIMBAUD,
CONSTANTINO CAVAFIS, JOSÉ GOROSTIZA, ANNA AJMÁTOVA…
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: ASTERIX, FRAY GUILLERMO
DE BASKERVILLE, LUPIN, LOKI.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: MAFALDA, LA MUJER
BIÓNICA, GATÚBELA, BLANCHE DUBOIS.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: GASPAR FERNÁNDEZ, RICHARD WAGNER, ANTONÍN DVORÁK, JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ, DEVENDRA BANHART.
19. TU PINTOR FAVORITO: IMPOSIBLE ELEGIRLAS, ELEGIRLOS… SE AVECINAN EN UNA AVALANCHA DE COLORES Y FORMAS.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SIMÓN BOLÍVAR, HARVEY MILK…
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: HIPATIA DE ALEJANDRÍA, MALALA YOUSAFZAI, GRETA THUNBERG…
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: ARCHIVALDO, SANTIAGO.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: UNA PLANTA DE PLÁSTICO.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? VICTORIANO HUERTA Y ALGÚN POLÍTICO CONTEMPORÁNEO.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NINGUNO.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: EL VOTO FEMENINO.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO, BAILAR.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: MELANCÓLICO.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? PARA LOS EXCESOS.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? SÚBITAMENTE.
31. TU LEMA FAVORITO: “BELLEZA ES CARÁCTER, VERDAD Y FUERZA INTERIOR”, AUGUSTE RODIN.
PAL