Giovanni Piacentini: Nadie es profeta de su propia tierra

El arte no tiene banderas ni fronteras. Sin embargo, está arraigado a las vivencias, tradiciones e idiosincrasias que conforman las identidades culturales de cada tierra. Soy mexicano, italiano, americano, chilango, vasco y español por matrimonio, y estoy seguro que, aunque de manera subconsciente, las experiencias sensoriales entrañables que en cada uno de esos lugares he vivido, forman parte de mi “cóctel” musical. Cuando busco impregnar mis composiciones de significado, interés y relevancia, indudablemente me echo un clavado en el caudal de experiencias que dan forma a mi personalidad y corazón humano. Y está la palabra clave: humano.

Como parte del privilegio de vivir una vida de nómada y haber viajado lo suficiente, me he dado cuenta de que las necesidades, los instintos, las preguntas, los goces y el sufrimiento existencial son los mismos “aquí y en China”. Tengo plena conciencia de mi responsabilidad por crear música “universal”. El amor y respeto al folklore tradicional de cada cultura es importante siempre y cuando se tinte de compasión, mente abierta e inclusiva, y, sobre todo, honestidad. Cuando se crea desde un lugar honesto, el “dónde” pasa a segundo plano, lo reemplaza un indudablemente más importante: “cómo”. ¿De qué manera vamos a aportar una obra que remueva sentimientos, que transporte, que haga pensar y reflexionar, pero que al mismo tiempo entretenga? Estas cualidades que forman parte del “buen arte”, no tienen pasaporte ni necesidad de visa. Simplemente narran la experiencia caótica, errante y, a momentos, preciosa que constituye el ser humano.

Desde González Iñarritu y compañía, hasta Isaac Hernández, Javier Camarena y muchos otros que han tenido que sobresalir en el palco internacional –sobre todo estadounidense y europeo–, son prueba que uno “no es profeta en su propia tierra”. Este fenómeno puede que se dé por la mala costumbre o creencia de que lo extranjero es mejor o más interesante. Es una actitud, quizás con tinte aspiracional, de que “el césped siempre está más verde al otro lado de la valla”. Como si la validación del resto del mundo sea la que en realidad cuenta y la que nos hace abrir los ojos al genio y talento que tuvimos tan cerca y no vimos. Se trata de aprender a tener una visión más global, con una perspectiva sana que nos permita apreciar la expresión artística de una persona sin importar de dónde venga, qué idioma hable o qué aspecto físico tenga. Más fácil dicho que hecho. Como compositor y guitarrista mexicano/italiano viviendo en Los Ángeles, California, me doy cuenta de este fenómeno de primera mano. Aunque siempre profeso mi orgullo de ser mexicano, mis logros en EU resuenan más que en México. Alguna gente le dice malinchismo, pero creo que es un fenómeno global que tiene que ver con el hecho de poner más en alto el éxito logrado en el extranjero que en tierra propia.

Por Giovanni Piacentini

