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Cuestionario de Proust: Pedro Ángel Palou, escritor mexicano radicando en Estados Unidos

Para entender las ideas más peligrosas, debemos primero comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase y ¿por qué no?, Conózcase a usted mismo

CULTURA

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AUTOR. Pedro Ángel Palou. Foto: FIL 2014. Michel Amado Carpio. Cortesía Grupo Planeta.

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: LEALTAD.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: GENEROSIDAD.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: SENSIBILIDAD E INTELIGENCIA.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: SENSIBILIDAD E INTELIGENCIA.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: RECIPROCIDAD.

6. TU PRINCIPAL CULPA: SENTIR CULPA.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: ESCRIBIR.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: LEER, EN SILENCIO, FRENTE A UNA CHIMENEA Y CON UNA BUENA COPA.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?
UNA ENFERMEDAD CRÓNICA.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? UN PESCADOR GRIEGO.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? FRENTE A LA PLAYA.

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: FILETE A LA PIMIENTA
Y VINO TINTO.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: VERDE Y TULIPÁN.

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS:
JOYCE, DICKENS Y TOLSTOI.

15. TUS POETAS FAVORITOS: KEATS, WALCOTT Y PACHECO.

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: PALINURO DE MÉXICO, STEPHEN DEDALUS Y OLIVER TWIST.

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: ESTEFANÍA (LA PRIMA DE PALINURO), MOLLY BLOOM Y SUSANA SAN JUAN.

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: MAHLER.

19. TU PINTOR FAVORITO: MAX BECKMANN.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: ZAPATA.

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: HIPATIA.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: INDIRA, ANTONIO, ANDRÉS Y LUCÍA.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: TARÁNTULA.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? HITLER, POR SUPUESTO. PERO TAMBIÉN POR RAZONES MÁS SUTILES, MARGARET THATCHER Y RONALD REAGAN.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: MORELOS EN EL SITIO DE CUAUTLA.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA DE LOS LIBERALES
MEXICANOS DEL XIX SEPARANDO A LA IGLESIA Y EL ESTADO.

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? EL MUSICAL.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: CONTENIDA ALEGRÍA.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? EL OLVIDO.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? DORMIDO.

31. TU LEMA FAVORITO: FESTINA LENTE.

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