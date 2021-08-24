Cuestionario de Proust: Pedro Ángel Palou, escritor mexicano radicando en Estados Unidos

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: LEALTAD.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: GENEROSIDAD.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: SENSIBILIDAD E INTELIGENCIA.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: SENSIBILIDAD E INTELIGENCIA.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: RECIPROCIDAD.
6. TU PRINCIPAL CULPA: SENTIR CULPA.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: ESCRIBIR.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: LEER, EN SILENCIO, FRENTE A UNA CHIMENEA Y CON UNA BUENA COPA.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?
UNA ENFERMEDAD CRÓNICA.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? UN PESCADOR GRIEGO.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? FRENTE A LA PLAYA.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: FILETE A LA PIMIENTA
Y VINO TINTO.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: VERDE Y TULIPÁN.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS:
JOYCE, DICKENS Y TOLSTOI.
15. TUS POETAS FAVORITOS: KEATS, WALCOTT Y PACHECO.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: PALINURO DE MÉXICO, STEPHEN DEDALUS Y OLIVER TWIST.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: ESTEFANÍA (LA PRIMA DE PALINURO), MOLLY BLOOM Y SUSANA SAN JUAN.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: MAHLER.
19. TU PINTOR FAVORITO: MAX BECKMANN.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: ZAPATA.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: HIPATIA.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: INDIRA, ANTONIO, ANDRÉS Y LUCÍA.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: TARÁNTULA.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? HITLER, POR SUPUESTO. PERO TAMBIÉN POR RAZONES MÁS SUTILES, MARGARET THATCHER Y RONALD REAGAN.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: MORELOS EN EL SITIO DE CUAUTLA.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA DE LOS LIBERALES
MEXICANOS DEL XIX SEPARANDO A LA IGLESIA Y EL ESTADO.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? EL MUSICAL.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: CONTENIDA ALEGRÍA.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? EL OLVIDO.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? DORMIDO.
31. TU LEMA FAVORITO: FESTINA LENTE.
PAL