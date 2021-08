Él es el fotógrafo mexicano que está en la contienda por 42ª Beca anual “W. Eugene Smith” de NY

Cristopher Rogel Blanquet, es el fotógrafo mexicano que se encuentra en la contienda para ganar la Beca Conmemorativa "W. Eugene Smith 2021” de Nueva York, con su proyecto “Beatiful Poison”.

El artista aparece en la lista de los finalistas que fueron seleccionados de entre 62 países, el ganador se dará a conocer en octubre, según información del artista en sus redes sociales, donde también agradeció la oportunidad y reconoció la responsabilidad que esto representa para su profesión.

“Como parte de las actividades de W. Eugene Smith Memorial Fund mi trabajo 'Beautiful Poison' será exhibido en el Photoville de Nueva York el próximo 17 de septiembre. He aprendido que los reconocimientos no llegan solos, agradezco a los que me apoyaron, me orientaron y se dieron tiempo para ver mi trabajo. En especial a Yaoci Pardo, muchas gracias”, escribió.

La lista de fotógrafos que fueron seleccionados es la siguiente:

Lalo de Almeida : “ Distopía amazónica ” (Brasil) Cristopher Rogel Blanquet : " Beautiful Poison " (México) Dario De Dominicis : “ A la izquierda de Cristo ” (Italia / Proyecto producido en Brasil) Kimberly de la Cruz : " Death of a Nation " (Filipinas) Fabiola Ferrero : “ No oigo a los pájaros ” (República Bolivariana de Venezuela) Melissa Lyttle : " Where They Stood " (EE. UU.) Zed Nelson : " The Anthropocene Illusion " (Reino Unido) Nicolo Filippo Rosso : " Exodus " (Italia, con sede en Colombia) Danielle Villasana : “ Abre Camino ” (EE. UU., Con sede en Turquía)

"Beautiful Poison"

Con este proyecto de investigación que se realizó hace dos años, Cristopher retrata el problema de salud pública asociado a la producción de flores en Villa Guerrero, Estado de México. Lo que se puede ver a través de sus imágenes es el uso indiscriminado de agroquímicos y pesticidas en los cultivos de flor, que tienen como consecuencia daños irreversibles por el mal uso de sustancias tóxicas. El trabajo se documentó fotográficamente con la vida de cuatro familias, con las que pasó días y noches.

Cristopher Rogel Blanquet,

Es profesor de Fotoperiodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, actualmente colabora con la agencia estadounidense Getty Images, su trabajo también ha formado parte de medios de comunicación como El Universal, The New York Times, El Mundo, Milenio y Vice por mencionar algunos.