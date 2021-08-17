Cuestionario de Proust: Sergio Sarmiento, periodista

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: TRATAR DE ENTENDER MIS DEFECTOS.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: NO TENER UNA CARACTERÍSTICA QUE ME DEFINA.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: INTELIGENCIA, GENEROSIDAD Y GUSTO POR LA VIDA.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: INTELIGENCIA, GENEROSIDAD Y GUSTO POR LA VIDA.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: SENTIDO DEL HUMOR.
6. TU PRINCIPAL CULPA: NO ENTENDER MEJOR LOS PROBLEMAS DE LOS DEMÁS.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: ESCRIBIR.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: UN BUEN LIBRO O UN BAILE DE SALSA.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? EL SUFRIMIENTO DE LA GENTE.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? SERGIO SARMIENTO.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? CIUDAD DE MÉXICO, SAN DIEGO O TORONTO.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: MI COMIDA FAVORITA CAMBIA CADA DÍA; MI BEBIDA NO: VINO TINTO.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: NEGRO (CURIOSO, ES LA AUSENCIA DE COLOR) Y ORQUÍDEA.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: JORGE LUIS BORGES, ALBERT CAMUS, OCTAVIO PAZ, SIMONE DE BEAUVOIR, ALESSANDRO BARICCO, MARGUERITE DURAS, STEFAN ZWEIG, VLADIMIR NABOKOV Y MUCHOS MÁS.
15. TUS POETAS FAVORITOS: FEDERICO GARCÍA LORCA, MIGUEL HERNÁNDEZ, JAIME SABINES, W.B. YEATS, CHARLES BAUDELAIRE, WALT WHITMAN Y MUCHOS MÁS.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: ODISEO Y HÉCTOR.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: HOLLY GOLIGHTLY Y ANNA KARENINA.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: JOHANN SEBASTIAN BACH; JOHN LENNON Y PAUL MCCARTNEY.
19. TU PINTOR FAVORITO: JOAQUÍN SOROLLA Y GEORGES SEURAT.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: NELSON MANDELA.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: MARIE CURIE.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: SEBASTIÁN Y MÓNICA.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: TARÁNTULAS.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? STALIN, HITLER.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: ADMIRO MÁS LOS ACUERDOS DE PAZ QUE LOS TRIUNFOS MILITARES.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LAS REFORMAS QUE NOS HAN DADO LA LIBERTAD DE ELEGIR.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? BAILAR MEJOR.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: EL OPTIMISMO (ESPERO).
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? TOLERO TODO… MENOS LA INTOLERANCIA.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? RÁPIDO.
31. TU LEMA FAVORITO: “PARA LA LIBERTAD, SANGRO, LUCHO, PERVIVO” (MIGUEL HERNÁNDEZ).
PAL