Banksy confirma autoría de arte callejero encontrado al este de Inglaterra

El fin de semana pasado en varios pueblos costeros al este de Inglaterra se registraron una serie obras de arte callejero que se atribuían a Banksy, las cuales, hasta el pasado viernes 13 no habían sido confirmadas por el artista, quien ese mismo día, realizó un video que publicó en su cuenta de Instagram para acreditar su autoría.

Las piezas encontradas en Great Yarmouth (condado de Norfolk), Lowestoft (Suffolk) y Gorleston (Norfolk) corresponden a una especie de obras que el artista realizó en su caravana por diversos lugares al este de Inglaterra, a la cual tituló “A Great British Spraycation” (vacaciones con spray).

Los personajes que ocupan estos espacios son una pareja bailando sobre el tejado de una parada de autobús mientras un acordeonista sentado en el borde de la estructura toca su instrumento; un ratón que está sobre una rueda de carreta real junto la leyenda “Go big or go home" (hazlo a lo grande o vete a casa); tres niños que parecían estar sobre restos de un barco abandonado en el suelo y a los que acompañaba la frase “We’re all in the same boat" ("Estamos todos en el mismo barco”); entre otras.

En las primeras imágenes del video se ve al artista con una capucha, una sombrilla y una nevera de acampar con latas de aerosol mientras se aleja del muro de la playa de Lowestoft en el condado de Suffolk, donde ha pintado un ratón, posteriormente, se le ve continuar su ruta en un camper a la vez que va plasmando manifestaciones de su arte.

Por otra parte, de acuerdo con información emitida por el diario inglés “The Sun”, la obra “Todos estamos en el mismo barco”, fue retirada por los responsables del parque, generando tipo de reacciones en contra de las autoridades debido a que las personas consideran invaluable la obra de Bansky.

En esta pieza el artista plasmó la imagen de tres niños con gorros de papel periódico que simulan ser piratas a través de la utilización de una lámina de acero oxidada y un par de troncos que simulaban una embarcación.

Con información de EFE.