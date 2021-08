Miguel Hidalgo, lejos del pedestal

Cada nación escoge a sus héroes y México eligió a “un perdedor” como “Padre de la Patria”, afirma el escritor José Luis Trueba (CDMX, 1960). El también editor, arremete contra la idea que la historia oficial ha difundido de Miguel Hidalgo (1753-1811) y lo desmonta del pedestal en el que se encuentra dos siglos después de su muerte y 200 años después de la consumación de la Independencia.

Para escribir “Hidalgo. La otra historia” (Océano, 2021), Trueba dice que consultó buena parte de la literatura escrita cuando aún vivía el insurgente y la que se hizo después de su muerte. Además, eligió a Ignacio Allende como narrador: “Intente contarlo como lo veían sus contemporáneos; dejar de verlo desde el siglo XXI y verlo como lo veían hace 200 años”. En el ejercicio, Hidalgo sale muy mal parado.

Desorganizado, sanguinario, megalómano, entregado a la bebida y a las apuestas, en suma, “un perdedor”, así es el Hidalgo de Trueba. “Siempre lo pensamos con su fiel achichincle Allende, pero cuando revisas sus papeles descubres que tarda nada en volverse su enemigo. Del día del grito al ataque en Guanajuato (16 al 28 de septiembre) ya están en contra. Al final, Allende intenta asesinarlo, promueve que lo tengan prisionero. La suya es todo menos una relación tersa, incluso se refiere a él como el bribón del cura”.

El carisma de Hidalgo, su “jalón con el populacho” y casi un siglo después, la exaltación que hace de él Porfirio Díaz, acaban por encumbrarlo. “Hidalgo arrancó una rebelión y que al cabo de tres días ya no entendía para qué, y cómo es incapaz de tener un proyecto político, sólo le queda seguir adelante y que tiene que seguir permitiendo matanzas, saqueos, con tal de no perder, aunque sabe que no va ganar”.

Para Trueba, la elección de Hidalgo como héroe nacional va más allá. “Los mexicanos no soportamos una historia de vencedores: todos nuestros héroes tienen derrotas atroces y conductas suicidas: nos gusta más Cuauhtemoc que Moctezuma, más los Niños Héroes que Miramón. Hay una idea de la derrota como algo poético, algo bueno que salva”. La intención ahora, dice, es abrir el debate y dejar de echarle la culpa al pasado para “mirar hacia el presente y el futuro”.

MIGUEL HIDALGO

La novela se desarrolla mientras Allende espera ser fusilado

Trueba consultó textos de Teresa de Mier, Bustamante, Alamán y otros.

Es también autor de novelas sobre Moctezuma y Malinche.

LETRAS. El libro es publicado por editorial Océano.

PAL