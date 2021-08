Tendencias: Maya Zapata; Poder Prieto

Poder Prieto es un colectivo que se une al movimiento antirracista para visibilizar y desestructurar el racismo sistémico que afecta a las personas de manera emocional, psicológica y económica, ralentizando su desarrollo en la sociedad y, retrasando así, el desarrollo de nuestros países. El punto de partida es evidenciar el racismo en los medios masivos de comunicación, que a través de los estereotipos que fomentan y los espacios tan limitados que ocupan las personas de piel morena, alimentan y perpetúan el sistema que oprime al 80% de la gente en México.

La gente resonó con fuerza en las redes sociales con la campaña de resignificación de la piel morena y negra “Donde hay prietura, hay sabrosura”, y nos permitió reconocer la gran necesidad de las personas de festejar su color y su belleza que durante siglos ha sido permitida, en mayor medida, a la piel blanca.

Esa fue sólo la punta de lanza. Ahora estamos en el camino de acercarnos a las empresas y a las plataformas de entrenamiento para discutir y trasformar los sesgos racistas que se tienen a la hora de contar nuestras historias y vendernos los productos que consumimos, entre muchas acciones más, que estamos emprendiendo.

Este movimiento lo encabezamos muchos, quienes estamos cansados de las prácticas racistas que la industria del entretenimiento ha mantenido por años sin que nadie levantara la voz por miedo a perder su trabajo o sus pocos privilegios. Hoy es imposible no hacerlo.

Siempre he puesto mi vida y mi carrera al servicio de la gente, he querido contar historias que sirvieran para inspirar y, ojalá, trasformar a otros. Ahora pongo mis privilegios al servicio de los demás, pero ya no lo hago sola. Solos conseguimos poco, en colectivo somos más fuertes. Cada vez hay más personas que resuenan con esta voz coral y juntos cambiaremos la forma en la que contamos nuestras historias, porque nuestras historias cuentan y vernos reflejados en ellas, como realmente somos, importa.

¿Poder Prieto, busca el "poder"?

Poder Prieto busca retomar el poder que nos fue robado. Pero no buscamos el poder que domina y somete sino el que nos permite crecer, hacernos más fuertes para encontrar nuestro potencial en igualdad de oportunidades.

PODER PRIETO