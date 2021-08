FIL Guadalajara rendirá Homenaje al Mérito Editorial a Cristina Urrutia

Con gran entusiasmo la socióloga, historiadora y fundadora de Ediciones Tecolote, Cristina Urrutia recibió la noticia sobre el Homenaje al Mérito Editorial que se rendirá en su honor en la 35 celebración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), este año.

Dicho homenaje reconoce su labor en el ámbito editorial pues uno de los objetivos radica en acercar la historia al público infantil y juvenil.

“Me dio una sorpresa con ‘S’ mayúscula, primero porque somos una editorial independiente y pequeña, y segundo, porque entramos en la categoría de libros infantiles y juveniles”, dijo la también historiadora, quien recalcó que después de ver la anteceden en este premio que la FIL Guadalajara entrega desde 1993 quedó impactada y muy contenta.

Sobre el surgimiento de la editorial que se especializa en títulos para niños y adolescentes, explicó que esta nació de la necesidad de rescatar la historia y las raíces a través de libros, para aportar al conocimiento de este sector de la población.

“El campo de la edición infantil estaba muy pobre. Había muchos libros españoles, pero libros mexicanos con cosas mexicanas había muy pocos. El panorama era difícil y, para pequeñas editoriales, complicado. La verdad me lancé con los ojos cerrados, pero convencida de mi objetivo, y no me arrepiento”, contó Urrutia.

De acuerdo con la FIL Guadalajara, Ediciones Tecolote abrió pasó a otros escritores y a la formación de nuevos ilustradores; por otra parte, fue acreedora a premios como el BOP a la Mejor Editorial del Año de América Latina y Nuevos Horizontes en la Feria Internacional de Libros para Niños de Bolonia, en 2018.

En cuanto a la situación que atravesó la editorial por la pandemia, Urrutia señaló que la emergencia sanitaria por Covid-19 le “ha pegado durísimo” a todas las editoriales.

