"La fila india": Antonio Ortuño retrata la violencia contra los migrantes centroamericanos

¿Qué hace el gobierno por los migrantes? "La fila india" se publicó por primera vez en 2013, en él, Antonio Ortuño aborda lo que en aquel momento era todavía inusual en la discusión pública: los migrantes que pasan por México. “En el país existía en las artes, la literatura, el cine y en otras disciplinas un registro importante del fenómeno de la migración, pero siempre pensando en términos de los mexicanos yéndose a Estados Unidos, mientras que poco se hablaba sobre la migración centroamericana”, dice el autor en el nuevo episodio de El Podcast Literario.

Este libro cuenta la historia de decenas de migrantes que mueren tras un ataque contra el albergue en donde pasaban la noche. Irma, una joven funcionaria de la Comisión Nacional de Migración, conocida como La Negra, es enviada a Santa Rita para repatriar a las víctimas; sin embargo, se encuentra con que en ese pueblo “los migrantes importan menos que el ganado”.

Antonio Ortuño concibió esta novela después de leer sobre el descubrimiento fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, y comenzó a seguir todo lo relacionado con el tránsito de los centroamericanos por México.

“Yo sentía que era un tema que me escocía y me irritaba tanto como para hablar de él”, menciona el autor, “los mexicanos tendemos a vernos como víctimas de los invasores, de los españoles, de los gachupines, de los ricos, etc., pero en el caso de la migración centroamericana es indudablemente que somos los verdugos, pero eso no lo vemos”.

Falta de empatía ante los migrantes centroamericanos

De acuerdo con el escritor, los mexicanos “nos escudamos en un montón de ideas crueles, confusas y heredadas, pero además las llevamos a la práctica con mucha mayor bestialidad”.

El 22 de agosto de 2010 se presentó la primera Masacre de San Fernando, pero las estadísticas de esa violencia siguen aquí, “ya no están en los encabezados de los medios, pero los datos se siguen recolectando y sabemos que hay más homicidios que nunca, y que todo tipo de delitos han seguido creciendo”.

Ortuño afirma que nos hemos vuelto miopes ante los sucesos, “sí no nos toca directamente dejamos de verlo, y sin embargo puedes abrir tus redes sociales y te encuentras con personas desaparecidas, otras que buscan sus familiares, hallazgos de cuerpos, y no hay necesidad de que haya una balacera para registrar que esto está sucediendo y que está alcanzando a todo el país”.

"La fila india" no es un libro que abarque completamente el fenómeno de la violencia, pero trata de mostrar un ángulo que a veces no se ve. “Si nos hemos vuelto insensibles y a veces el papel que puede jugar una obra literaria es como el de hacer sonar una campana”.

Para esta reedición con la editorial Seix Barral, sólo se hizo la revisión editorial. “Una novela como esta no tendría mucho sentido retocarla como para ponerla al día, porque los fenómenos de fondo siguen ahí, los mexicanos seguimos viendo este racismo de los demás hacia nosotros, y nos sentimos las víctimas y los héroes de la historia, aunque en este fenómeno somos los verdugos y culpables de lo que le pasa a los migrantes centroamericanos”.

Por: Melissa Moreno

Ficha técnica

Título: La fila india

Autor: Antonio Ortuño

Editorial: Seix Barral, 2021