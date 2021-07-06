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Cuestionario de Proust: Paloma Torres, artista plástica

Para entender las ideas más peligrosas, debemos primero comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase y, ¿por qué no?, conózcase a usted mismo

OBRAS. Foto: Paloma Torres, cortesía de la artista.
Escrito en CULTURA el

1.TU PRINCIPAL VIRTUD: SER MUY LEAL.

2.TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: MUY DINÁMICA.

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3.TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: LA INTELIGENCIA Y EL SENTIDO DEL HUMOR.

4.TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: LA INTELIGENCIA Y EL SENTIDO DEL HUMOR.

5.TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA SOLIDARIDAD.

6.TU PRINCIPAL CULPA: LA FALTA DE VOLUNTAD.

7.TU OCUPACIÓN FAVORITA: MI QUEHACER ARTÍSTICO Y LEER.

8.TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: VIVIR ARMÓNICAMENTE FÍSICA, MENTAL Y ESPIRITUALMENTE.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? LA MUERTE DE MI HIJO.

10. ¿SI NO FUERAS TÚ, QUIÉN SERÍAS? CRISTINA IGLESIAS (ESCULTORA).

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? EN MÉXICO.

12.TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: LA COMIDA ORIENTAL, EL AGUA DE LIMÓN CON YERBABUENA Y LA GINEBRA.

13.TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: EL NARANJA Y LOS LIRIOS.

14.TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: SIMONE DE BEAUVOIR, SANDOR MARAI, JAVIER CERCAS, FERNANDA MELCHOR Y ROSA BELTRÁN.

15.TUS POETAS FAVORITOS: JOHN KEATS, CHARLES BAUDELAIRE, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, PABLO NERUDA, MARIO BENEDETTI, FEDERICO GARCÍA LORCA, JULIO CORTÁZAR Y JORGE LUIS BORGES.

16.TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: PROMETEO. 

17.TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: ATENEA. 

18.TU COMPOSITOR FAVORITO: JOHANN SEBASTIAN BACH. 

19.TU ARTISTA FAVORITO: ANSELM KIEFER, LOUISE NEVELSON, HENRY MOORE, PABLO PICASSO, ALBERTO GIACOMETTI, ANTONY GORMLEY, CRISTINA IGLESIAS, RICHARD SERRA Y MARÍA
IZQUIERDO.

20.TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: MAHATMA GANDHI.

21.TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: JUANA DE ARCO. 

22.TUS NOMBRES FAVORITOS: PALOMA Y MAURICIO.

23.TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LAS TARÁNTULAS.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? ADOLF
HITLER, JOSEF STALIN Y EL GRUPO ISIS.

25.EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: EL DÍA D.

26.LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO Y QUE LAS MUJERES PUEDAN VOTAR.

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? BAILAR.

28.TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: ALEGRE.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? IRA. 

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? DURMIENDO, DE UN INFARTO.

31.TU LEMA FAVORITO: EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ.

Redacción

PAL

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