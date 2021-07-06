Cuestionario de Proust: Paloma Torres, artista plástica

1.TU PRINCIPAL VIRTUD: SER MUY LEAL.
2.TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: MUY DINÁMICA.
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3.TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: LA INTELIGENCIA Y EL SENTIDO DEL HUMOR.
4.TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: LA INTELIGENCIA Y EL SENTIDO DEL HUMOR.
5.TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA SOLIDARIDAD.
6.TU PRINCIPAL CULPA: LA FALTA DE VOLUNTAD.
7.TU OCUPACIÓN FAVORITA: MI QUEHACER ARTÍSTICO Y LEER.
8.TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: VIVIR ARMÓNICAMENTE FÍSICA, MENTAL Y ESPIRITUALMENTE.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? LA MUERTE DE MI HIJO.
10. ¿SI NO FUERAS TÚ, QUIÉN SERÍAS? CRISTINA IGLESIAS (ESCULTORA).
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? EN MÉXICO.
12.TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: LA COMIDA ORIENTAL, EL AGUA DE LIMÓN CON YERBABUENA Y LA GINEBRA.
13.TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: EL NARANJA Y LOS LIRIOS.
14.TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: SIMONE DE BEAUVOIR, SANDOR MARAI, JAVIER CERCAS, FERNANDA MELCHOR Y ROSA BELTRÁN.
15.TUS POETAS FAVORITOS: JOHN KEATS, CHARLES BAUDELAIRE, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, PABLO NERUDA, MARIO BENEDETTI, FEDERICO GARCÍA LORCA, JULIO CORTÁZAR Y JORGE LUIS BORGES.
16.TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: PROMETEO.
17.TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: ATENEA.
18.TU COMPOSITOR FAVORITO: JOHANN SEBASTIAN BACH.
19.TU ARTISTA FAVORITO: ANSELM KIEFER, LOUISE NEVELSON, HENRY MOORE, PABLO PICASSO, ALBERTO GIACOMETTI, ANTONY GORMLEY, CRISTINA IGLESIAS, RICHARD SERRA Y MARÍA
IZQUIERDO.
20.TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: MAHATMA GANDHI.
21.TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: JUANA DE ARCO.
22.TUS NOMBRES FAVORITOS: PALOMA Y MAURICIO.
23.TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LAS TARÁNTULAS.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? ADOLF
HITLER, JOSEF STALIN Y EL GRUPO ISIS.
25.EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: EL DÍA D.
26.LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO Y QUE LAS MUJERES PUEDAN VOTAR.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? BAILAR.
28.TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: ALEGRE.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? IRA.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? DURMIENDO, DE UN INFARTO.
31.TU LEMA FAVORITO: EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ.
Redacción
PAL