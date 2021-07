“Prix de la Danse Luisa Díaz” impulsa a jóvenes bailarines

La experiencia de haber estudiado en la Ópera de París, academia francesa de excelencia dancística y haber firmado su primer contrato a los 17 años con la compañía suiza Béjart Ballet Lausanne, motivó a la bailarina Luisa Díaz a crear el “Prix de la Danse Luisa Díaz”, un proyecto que permite a los estudiantes más jóvenes de la disciplina fortalecer su experiencia y conocimientos en escuelas de gran prestigio a nivel internacional.

“Cuando observo todo el talento que existe en el país me doy cuenta de la necesidad de impulsar a los jóvenes, a veces creo que si yo no hubiera estudiado en la Ópera de París y no hubiese sido vista por Maurice Béjart, no habría convertido en primera bailarina a los 18 años”, contó Diaz, quien explicó que los premios del concurso consisten en becas de verano e invierno para los ganadores.

Además de los concursos, el Prix de la Danse Luisa Díaz Ciudad de México, que se celebra el 23 y 24 de octubre en la capital, contará con una muestra coreográfica y dancística para solos y grupos, así como clases magistrales impartidas por ella y el bailarín Raúl Tamez.

Las categorías del concurso que se dividen en: “solo clásico”, “solo contemporáneo” y “pas de deux” o concurso en parejas, permite la participación de niños de 6, 8 y 14 años en adelante, respectivamente.

¿QUÉ MÁS?

Prix de la Danse Luisa Díaz celebró sus primeras dos ediciones en Guadalajara, Jalisco.

El concurso ofrecerá becas internacionales en escuelas de París, Dinamarca, Miami, Houston, República Dominicana, Cuba, Los Ángeles y Chicago.

También habrá prácticas profesionales y residencias artísticas en compañías profesionales de danza clásica y contemporánea.

2018 año de la primera edición de Prix de la Danse.

PAL

-3 becas otorgará el concurso en cada categoría.