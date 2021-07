"Vintage Violence", el brillate álbum debut de John Cale; el multiinstrumentista de The Velvet Underground

John Cale era el encargado de abastecer las ideas más vanguardistas dentro de The Velvet Underground.

Tras ser expulsado de la banda a mediados de 1968, el multi instrumentista galés participó como arreglista en los álbumes de Nico, The Stooges y Nick Drake.

En 1969 fundó la banda Penguin. Sin embargo, la agrupación sólo duró durante las grabaciones del álbum «Vintage Violence».

Brillante debut

A pesar de sus credenciales, el primer álbum en solitario de John Cale ofrece un tono muy amable al oído. En parte, se nota la influencia de Phil Spector y Leonard Cohen.

Hay maravillas como la inicial «Hello, There», «Bring It On Up» y «Fairweather Friend». Pero también temas de una sutileza sorprendente como «Cleo», «Big White Cloud» y sobretodo «Ghost Story», una de las más originales composiciones del Siglo XX.

«Vintage Violence» fue publicado junto con una portada que muestra a Cale con una máscara de vidrio y nylon derretido, posteriormente la describiría como "realmente no estás viendo la personalidad", el perfecto complemento para el repertorio musical.

Por RODRIGO CASTILLO.