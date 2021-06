Una mirada al arte latinoamerico: Colección FEMSA

Surgimiento de una colección

Hablar del coleccionismo de arte nos remonta a un viaje a través del tiempo, en donde diversas aficiones particulares o colectivas se dan cita para traer hasta nuestro presente obras de gran valor artístico que conviven con las creaciones de reciente factura.

Como parte de mi labor dentro de instituciones culturales tuve la fortuna de formar parte del Programa Cultural FEMSA que alberga una de las colecciones corporativas más completas de su tipo. La Colección FEMSA, surge en 1977 con el objetivo de promover la difusión de la cultura y el fomento a la apreciación artística del arte latinoamericano con énfasis en el arte mexicano; su acervo abarca diversas disciplinas como pintura, escultura, instalación, gráfica, dibujo, fotografía y video.

Acerca de sus obras

Al hacer un recorrido encontramos obras emblemáticas como El Maizal (Milpa seca), 1955, del Dr. Atl (Gerardo Murillo), que da inicio a la colección, también se cuenta con un óleo del periodo cubista de Diego Rivera titulado El grande de España (El ángel azul o El caballero), 1914, en este lienzo se aprecia a un artista aún inmerso en las vanguardias europeas. Sin duda, una de las obras más icónicas es el collage de Frida Kahlo My dress hangs there (Mi vestido cuelga ahí), 1933, que muestra su particular visión durante su estancia en Nueva York, mientras acompañaba a Diego Rivera, quien realizaba un mural comisionado. El surrealismo también se manifiesta en las obras de Leonora Carrington Step sister´s hen (or Marigold, Marigold, tell me your answers do), 1952, y de Remedios Varo Papilla estelar, 1958.

En cuanto a la producción de artistas latinoamericanos se encuentra la obra de Carlos Mérida, Sin título (Mural sobre plancha de caoba), 1959, que presenta claras referencias del arte prehispánico; el artista de origen guatemalteco se interesó por la música, así como por las danzas tradicionales mexicanas. Por su parte, el poeta chileno Raúl Zurita, con su obra Escrito en los Acantilados, 1993, ofrece una propuesta que vincula el paisaje y la escritura, en donde se aprecian los versos de su poema Diálogo con Chile mediante frases monumentales sobre los acantilados. La cubana Ana Mendieta en Sin título, de la serie Siluetas, 1978, empleó hojas, ramas, barro y otros elementos de la naturaleza para dibujar los contornos de su figura sobre el suelo: su trabajo autobiográfico denota un fuerte lazo con la tierra y lo místico.

Exhibiciones en el mundo

La colección ha presentado más de 130 exposiciones en diversos museos e instituciones culturales de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Filipinas, México, Panamá y Puerto Rico, además realiza préstamos individuales de obra, mismos que se integran a proyectos curatoriales nacionales e internacionales. Las muestras están acompañadas de actividades de mediación que permiten al público acercarse a las obras y a sus creadores.

El motor de la Colección

Una parte fundamental de la Colección FEMSA es el equipo de profesionales encargado de conceptualizar y llevar a cabo las gestiones para cada exhibición, gracias a ellos las obras recorren, bajo su custodia, varios kilómetros para llegar a su destino, ya sea por vía terrestre o aérea, y son ubicadas en diversos espacios expositivos alrededor del mundo. La colaboración con otros equipos de los museos que visitan permite el intercambio de conocimientos generando vínculos que perduran aún cuando las exposiciones concluyen. Estas actividades han sido realizadas por diversos especialistas que han formado parte de la colección desde su fundación, hace más de cuatro décadas, y se continúan sumando nuevos talentos que brindan su experiencia para preservar y compartir el importante legado de una colección que permanece viva, en constante transformación, como parte del compromiso de la empresa que le da nombre, para difundir el arte y la cultura.

Por Magaly Hernández López

