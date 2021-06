Jorge Rosano Gamboa (México, 1984)

Graduado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, cuenta con un posgrado en Crítica y Producción de Arte, por SOMA; un seminario de Imagen en Movimiento, por el Centro de la Imagen y estudios parciales en la Escuela de Diseño, del INBAL. Ha realizado residencias en Casa Wabi, Oaxaca; Proyecto T, CDMX; Neurotitan, Berlín, y The Front, Nueva Orleans.

Su obra proviene del pensamiento fotográfico. Crea espacios fabricados e intervenidos en donde la ausencia se hace visible, compuestos de imágenes que parecieran suspendidas por ser sólo huella, rastro o memoria. Como arrojándose a la extrañeza de lo fantasmal, su obra no es más que un espectro en donde se contempla el espectáculo de la ausencia, donde la imagen y los fantasmas son uno mismo. Busca nuevas formas de reflexionar sobre la relación entre el instante y su representación: el ritual del registro, sus métodos y, sobre todo, el instante atrapado en forma de imagen.

¿Qué retos tienes ahora como artista?

Vivimos en un tiempo de muchos retos, en especial en medio de una pandemia, la recesión económica, el desempleo y la poca atención a las instituciones culturales del país. Pero también creo que en tiempos históricamente complicados han empezado grandes movimientos artísticos y artistas. Ante la adversidad nos adaptamos y este puede ser terreno fértil para el pensamiento creativo. Pero específicamente en mi caso, siento que el reto es trabajar profundamente en crear nuevos proyectos que sean pertinentes no sólo en estos tiempos, sino en los tiempos por venir.

¿Cómo te gusta que se acerquen a tu obra?

Me gusta cuando se conectan casi de inmediato, a partir de lo que provoca instantáneamente, pero me gusta más la sorpresa cuando empiezan a sumergirse en el discurso y lo entienden con mayor profundidad. Me gustaría tener más oportunidades y mostrar mi obra en instituciones y llegar a grandes audiencias.

¿Cómo definirías lo que haces?

Mi trabajo trata sobre la relación que tenemos con la imagen fotográfica, el instante y su representación; el ritual de creación, su registro, sus métodos y, sobre todo, el instante atrapado. Uso técnicas y métodos fotográficos, donde no siempre existe una cámara o una óptica, para acercarme a otros soportes como la pintura, el dibujo y la instalación donde se requiere un compromiso diferente con el cuerpo y el ritual de crear imágenes.

EXPOSICIONES

2019

Señores del Monte, Zclub, CDMX

Khloris, Kino, CDMX

2018

LANDLORDS, Filet Space, London

Cosa que envuelve, Proyecto T, CDMX

2016

Ominus, 1919 Gallery, Berlín

2014

Impermanencia, Museo Latino, Nebraska

2006

Paisa-Mex, Laboratorio de Arte Contemporáneo, CDMX

