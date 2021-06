AC/DC: 'Highway To Hell', la OBRA MAESTRA que los convirtió en LEYENDAS del Hard Rock | RESEÑA

40 años después, «Highway To Hell» sigue cautivando debido a su sonido pegadizo que no suena a heavy metal pero es más pesado que el hard rock.

AC/DC basó su sonido en el torbellino de riffs creados por los hermanos Malcolm y Angus Young, la sencillez del acompañamiento (Cliff Williams en el bajo y el baterista Phil Rudd), todo esto sobre la potente voz de Bon Scott (uno de los mejores vocalistas en la historia).

Reyes del hard rock

Su sexto álbum hace honor a su nombre. Hay canciones que son una oda al sexo como «Touch Too Much» y «Girl's Got Rhythm». No todo es pecado, «Walk All Over You» y «Night Prowler» representan el aire fresco en medio del azufre.

«Highway To Hell» se convirtió en un clásico instantáneo gracias al riff creado por Angus. Fue el sencillo para promocionar al álbum, con «If You Want Blood (You've Got It)» en el lado B.

A diferencia de las portadas internacionales, en Australia se editó una diferente que mostraba a los miembros envueltos en llamas y un cuello de guitarra.

Camino al infierno

Tristemente, Bon Scott fue hallado sin vida seis meses después de que el trabajo fue editado.

«Highway» continúa siendo la mejor obra de AC/DC durante la década de los 70s, además allanó el camino para el excelso «Back In Black» de 1980.

Podrán ser señalados por su simplicidad, pero esta banda australiana-británica sigue siendo una de las más influyentes de la historia.

Por RODRIGO CASTILLO.