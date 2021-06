Frank Zappa: 'Burnt Weeny Sandwich', el álbum que unió al Doo Wop con Avant Garde por primera vez

«Burnt Weeny Sandwich» fue el primer álbum publicado por Frank Zappa tras disolver The Mothers Of Invention en 1970.

La mayoría del disco se compone por canciones grabadas en estudio, continuando con la línea vanguardista de la banda.

«Igor's Boogie» es una referencia a la mayor influencia musical de Zappa, el compositor Igor Stravinsky.

Mientas que «Theme Of Burnt Weeny Sandwich» contiene un solo de guitarra de «Lonely Little Girl», un outtake de las sesiones de grabación del «We're Only In It For The Money» (Verve, 1968).

Cuando el avant-garde se encontró con el rock

Abre con «WPLJ» una canción doo wop en la que el bajista Roy Estrada realiza una participación vocal como cholo, utilizando la mezcla del inglés con el español.

Pero es «Little House I Used To Live In» el tema central del álbum con sus más de 18 minutos de duración divididos en varios movimientos que van variando de tiempo y que incluye un intro de piano de Yvar Mikhashoff's.

El compositor americano

Originalmente, «Valerie» fue planeada para lanzarse como sencillo (con «My Guitar Wants To Kill Your Mama» en el lado B) pero la discográfica descartó la idea. La canción es la encargada de cerrar el álbum.

«Burnt Weeny Sandwich» (a Zappa se le ocurrió el nombre tras comer un hot dog hebreo intercalado por dos panes con mostaza) fue el primero de tres trabajos que Frank Zappa publicó en 1970, manteniendo su estatus de compositor y conductor en el nivel más alto.

Por RODRIGO CASTILLO.