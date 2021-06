Ilustran crónicas sobre la lucha de Francisco Villa escritas por John Reed

Dos años de documentación sobre la lucha revolucionaria que lideró Francisco Villa en Chihuahua, a través de las crónicas escritas por John Reed, primer periodista norteamericano que cubrió la contienda desde el campo de batalla, dieron vida a un material ilustrado por el español Alberto Gamón, quien, con el arte, abrió la mirada a diferentes ventanas de la guerra mexicana.

“México Revolucionario”, libro editado en 2005 por Capitán Swing y reeditado este año por Nórdica Libros, conmemora a través de las letras y las ilustraciones el 101 aniversario de una de las batallas que dio libertad y crecimiento al pueblo mexicano.

“John Reed era un periodista norteamericano muy implicado en las causas sociales, por lo que siendo muy joven decidió cubrir la revolución como corresponsal; pero, a diferencia de sus colegas que lo hacían desde el otro lado de El Paso, él cruzó el río, escribió dentro de la batalla y forjó importantes y queridas amistades con Villa y Carranza”, contó Gamón sobre el libro.

De acuerdo con el ilustrador español, gracias al oído y atención al detalle de Reed, quien no se olvidó ni de canciones ni de paisajes, es posible sumergirse en el corazón de la Revolución con las letras y las imágenes.

“La labor periodística de este personaje norteamericano fue más allá de las entrevistas, pues en sus crónicas se nota cómo escribe a flor de piel, en algunos casos desde las melodías, desde lo poético, la amistad, los enfrentamientos y la pérdida”, explicó.

En cuanto a las ilustraciones que realizó para el libro, Alberto Gamón contó que mucho se inspiró en los muralistas mexicanos, pero también en arte precolombino de América Latina.

“Mi trabajo tiene un gusto por ciertas formas que encajan muy bien con este proyecto, noto que me inspiró mucho mi trabajo con el de artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, por lo que me he sentido muy cómodo con el libro”, dijo el ilustrador español.

Por otra parte, contó que como parte de la documentación que decidió llevar a cabo para el proyecto leyó libros sobre Reed y la historia mexicana, pero también se nutrió de películas y documentales.

EL LIBRO MÉXICO REVOLUCIONARIO

43 crónicas ilustradas tiene el libro.

15 libros ilustrados tiene Gamón, tres de ellos son colaboraciones.

Por Azaneth Cruz

PAL