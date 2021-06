La música en tiempos de cólera

A pesar de mi nombre italianísimo, soy mexicano. Soy compositor, guitarrista y, desde hace no mucho, profesor de música en la Universidad de California en Los Ángeles, donde curso el doctorado en composición. Mi historia de la pandemia refleja una transición a una realidad a la que nos hemos tenido que acoplar. El proyecto que resultó a raíz del confinamiento y lo que conlleva, es mi manera de captar el “zeitgeist”, que a muchos nos hizo quitarnos la mascarilla de los ojos para colocárnosla sobre nariz y boca. La historia es la siguiente:

A principios de 2020, el gran violinista Tim Fain, a quien puedo llamar mi amigo y colaborador, me llamó por teléfono. Comentó que, a raíz de ver algunos posts míos desde China, donde hice una breve gira como solista en 2018, le interesaba regresar a ese país a tocar como dueto (guitarra y violín). La idea de organizar una gira no necesitó mucho convencimiento y enseguida accedí. Decidimos que sería buena idea grabar una o dos piezas como “pretexto” para hacer la gira, que a su vez ayudarían con la promoción. Organizamos una sesión de grabación en el estudio de UCLA para finales de febrero. Me apuré a componer una pieza, nos juntamos a grabar y todo fue de maravilla, listos para salir a conquistar palcos chinos cuando de repente notamos que ese “rumor” de un virus que acechaba precisamente a ese país se estaba difundiendo de manera más seria y contundente. No necesito especificar lo que sucedió en las siguientes semanas, basta con decir que el mundo, junto con nuestros sueños de ir a China, se detuvieron.

Corte A: “¿Y ahora qué hacemos?” Después de unas semanas de incertidumbre, miedo y negación, donde el único bálsamo distractor era la contemplación, decidimos seguir adelante con lo que mejor sabemos hacer: ¡música! Pero este no sería un proyecto como los otros. Si es verdad que algo dentro de cada artista grita: “¡sáquenme de aquí!”, y que el quehacer artístico nace de una necesidad compulsiva como si se tratase de una emergencia, ahora el sentimiento se multiplicaba. Decidimos cambiar y enfocarnos en hacer un disco. El primero y más contundente problema era la distancia. Tim vive en Montana y yo en Los Ángeles y no había manera de moverse. Claro, como casi cualquier músico que ha estado trabajando en grabaciones en los últimos años, estamos acostumbrados a hacer sesiones remotas, pero esta vez la razón era decididamente diferente.

Improvisamos. inventamos. Fracasamos. Intentamos y al final, después de cientos de emails con enlaces para descargar —toma tras toma de nuestros respectivos instrumentos grabados en nuestros respectivos estudios caseros—, logramos lo imposible. Conseguimos alcanzar un ritmo de trabajo que nos permitió crear un “ensamble” de verdad. Era como si nuestro proyecto viviese en un universo paralelo donde Tim y yo estábamos en un mismo cuarto haciendo música. La tecnología nos permitía crear un espacio virtual donde una sinergia (diferente de la real, pero potente a su vez) pudiera suceder y dar vida a las notas. Esta “desviación” que, aunque por razones atroces, término siendo fortuita, nos enseñó una vez más “a dar buena cara a tiempos malos”. Quizás peco de optimista, pero siento que el confinamiento le dio nueva relevancia a la creación artística. Se habla mucho de dinero, pero este tipo de emergencia nos aporta una perspectiva desde donde podemos apreciar no solamente la brevedad de la vida, si no lo que realmente importa. A partir de la pandemia se creó una sinergia porque nos vimos obligados a adaptarnos. Esto nos hizo más inclusivos y comunicativos, más tolerantes y pacientes, y más dispuestos a trabajar unos con otros. Esa sensación de “equipo” es algo que habíamos perdido casi por completo. Espero que esta sensación dure y que el aprendizaje nos haga mejores personas con capacidad de compasión, de tolerancia y diálogo.

MÁS DEL AUTOR. El compositor y artista nació en la Ciudad de México; durante su formación estuvo expuesto a una amplia gama de expresiones artísticas que ayudaron a dar forma a su visión musical.

La pandemia nos catapultó hacia una realidad que ya estaba en el horizonte. Un mundo en donde las interacciones remotas son la norma —y las presenciales la excepción—. La experiencia de crear música en persona, juntos, escuchándonos, viéndonos, sintiéndonos en un mismo espacio, nunca se podrá replicar sin importar los avances tecnológicos. Sin embargo, en vez de tratar de remplazarla, surge una “nueva” realidad que tiene a su vez una que otra ventaja sobre la colaboración presencial. Las ventajas son: mucha más colaboración global e inclusión de culturas bajo el manto de “música universal”, un avance tecnológico “obligado” que incrementa la calidad de grabación, la reducción de costos. Nunca se podrá sintetizar de manera artificial la sinergia entre artista-público de la música en vivo. Ahí si se perderá un poco de esa magia.

Este disco se titula Adrift in the Garden of Beautiful Things o, A la deriva en el jardín de cosas bellas. Si algo nos ha enseñado el arte que nace de tiempos difíciles, es que el secreto no es aspirar a encontrar un jardín de cosas bellas, si no darse cuenta de que a veces somos ciegos ante la belleza del jardín donde ya vivimos.

Por Giovanni Piacentini

PAL