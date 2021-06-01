Cuestionario de Proust, Benito Taibo, escritor
El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas a los 13 años sobre su personalidad, con una elegante evasión, pero que a los 20 años volvió a contestar, reafirmando esta vez su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por cuestionamientos peligrosas, no porque pudieran éstas hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.
“Una vida sin examen propio no vale la pena ser vivida” Apología de Sócrates
RESPUESTAS DE BENITO TAIBO
ESCRITOR
1. TU PRINCIPAL VIRTUD: LA COMPRENSIÓN LECTORA.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: EL MOVIMIENTO PERPETUO.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: DECENCIA Y HON-
RADEZ.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: AGUERRIDA, QUE
LEVANTE LA VOZ CUANDO ES NECESARIO.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: A LOS AMIGOS NO SE LES PIDE
CUALIDADES, SE LES ACEPTA Y QUIERE COMO SON.
6. TU PRINCIPAL CULPA: NO HABER EMPEZADO A ESCRIBIR NOVELA
10 AÑOS ANTES.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: COMER, POR SUPUESTO. CON AMIGOS,
POR SUPUESTO.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: LIBRO, HAMACA Y RONRO-
NEO DE LAS OLAS DEL MAR.
9. ¿CUÁL CONSIDERAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? LA VIVIMOS
TODOS LOS DÍAS, LA INEQUIDAD, LA INJUSTICIA Y LA SOBERBIA DE
LOS PODEROSOS.
10. ¿SI NO FUERAS TÚ, QUIÉN SERÍAS? UN MALABARISTA DE CIRCO
VIAJANDO DE PUEBLO EN PUEBLO.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? AQUÍ MISMO, PERO MEJORADO.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: TACOS AL PASTOR CON AGUA DE
GUAYABA ROSA.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: AZUL. LA FLOR DE LA JAMAICA.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: CORTÁZAR, SCOTT FITZGE-
RALD, GARCÍA MÁRQUEZ Y OTROS MUCHOS Y MUCHAS.
15. TUS POETAS FAVORITOS: PESSOA, CAVAFIS, QUEVEDO Y PACHECO.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: SANDOKAN, EDMUNDO DAN-
TES Y ODISEO.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: ÚRSULA IGUARÁN, ELLEN
RIPLEY Y LA MAGA.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: VIVALDI.
19. TU PINTOR FAVORITO: PICASSO.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: GERÓNIMO.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: ROSA PARKS.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: JULIA, HELENA E IMELDA.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LAS RATAS.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? CUALQUIER
DICTADOR, PEQUEÑO O GRANDE.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LA BATALLA DE LAS TER-
MÓPILAS.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA DEL DERECHO A LA EDU-
CACIÓN.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? PODER TOCAR
CUALQUIER INSTRUMENTO MUSICAL.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: ASOMBRADO.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? LOS QUE NO PUEDEN
DEJAR EL CIGARRILLO, LOS ENTIENDO Y SUFRO SU SUFRIMIENTO.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? SIN INTERMEDIARIOS.
31. TU LEMA FAVORITO: “LA LITERATURA EXISTE PORQUE EL MUNDO
NO BASTA”, FERNANDO PESSOA.
Redacción
PAL