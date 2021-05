La exposición de Pink Floyd llega por primera vez a América

Luego de ser inaugurada oficialmente en Londres en el 2017, “The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Reimains”, ahora cruza el Océano Atlántico y llega directo a Los Ángeles, California. Esta se presentará del 3 de agosto al 28 de noviembre de este año 2021, en el Museo Multicultural Vogue (Vogue Multicultural Museum).

Esta exposición, que se erigió por primera vez en el Victoria and Albert Museum, en la capital de Inglaterra, lleva por nombre una frase de la letra “I've got a grand piano to prop up my mortal remains” de la canción “Nobody Home”, que está incluida en el álbum titulado “The Wall”, uno de los más representativos de su carrera.

La exposición interactiva única se remonta a más de cinco décadas de historia icónica del rock y tiene un gran atractivo que va mucho más allá de los fanáticos de Pink Floyd. Utilizando una intensa combinación de sonido, texto e imagen, la exposición atrae a los visitantes y les permite experimentar lo que se siente al estar ellos mismos en el escenario.

¿Qué podremos ver en la exposición de Pink Floyd?

Grabaciones de conciertos inéditas, instrumentos originales, garabatos desconocidos y muchos recuerdos personales de miembros de la banda de culto británica hacen de “The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains” un espectáculo imprescindible para los amantes de la música.

El flujo de la exposición, en orden cronológico, se ve reforzado por la música y las voces de miembros pasados ​​y presentes de Pink Floyd, incluidos David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters y Richard Wright, que explican sus experiencias y experimentación musical a lo largo de sus fructíferas carreras.

Además se muestran objetos característicos de la banda como como una página del diario de Nick Mason de 1968 y un rider de su gira de 1975; una bola de espejos con forma de “pétalo de flor” utilizada de 1973 a 1975, instrumentos; además de equipos como el Azimuth Co-ordinator y la unidad de efectos Binson Echorec Baby de la banda. También se exhibe una carta escrita a mano por Syd Barrett a Jenny Spires, su novia de entonces, y su bicicleta.

AV