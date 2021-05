La historia detrás de "Carrie" de Europe; ¿realmente existió una tal Carrie?: VIDEO

Europe es una de las bandas más reconocidas de Suecia de los 80 en el género del hardrock y metal, pero la realidad es que una de sus canciones más emblemáticas de su discografía no tiene nada que ver con este tipo de música, ya que es una canción que entra en la categoría de balada. Estamos hablando de "Carrie".

Esta melodía con el paso del tiempo se convertiría en una de las más importantes de la discografía, tanto que muchos solo conocen esa canción de la banda sueca, ya que al contar como una balada "heavy" por los instrumentos y por los géneros que normalmente tocaba este banda.

En esta ocasión vamos a hablar sobre la historia que está detrás de esta letra, misma que habla de un rompimiento, por lo que los fans llegaron a pesar que existía una "Carrie" que sería la encargada de inspirar esta canción tan importante en el mundo de la música y que formaría parte de "The Final Countdown", tercer álbum de la agrupación.

La verdad sobre la canción

Como ya se mencionó los fans llegaron a pensar que existía una "Carrie" que había sido la culpable que Joey Tempest escribiera la letra de la canción, pero en una entrevista, el cantante de la banda dejó claro que no había una mujer detrás que inspirara la letra de "Carrie", sino que se trataba de contar algo que estaba pasando en esa etapa de su vida y de la muchos de su edad.

"Éramos jóvenes: habla del ciclo normal de romper con una chica y buscar una nueva novia. Era más bien algo genérico en realidad" explicó en diversas ocasiones Tempest.

La canción, como bien explica el vocalista, habla de un rompimiento, "Dios sabe que lo he intentado, así que por favor no me pidas más", pero al mismo tiempo la letra deja una puerta abierta para la esperanza, ya que indica que pueden volver a encontrarse de nuevo más adelante.

La realidad de Europe

Esta banda solo tuvo dos canciones con la que son recordadas, siendo "The Final Countdown" la mejor canción en la historia de la banda formada en Suecia, pero "Carrie" no se queda atrás en la lucha por convertirse en el himno de la agrupación de la década de los 80.

