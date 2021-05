"In A Silent Way": La silente obra maestra de MILES DAVIS que revolucionó la MÚSICA POPULAR

Nunca el título de un álbum ha sido tan exacto.

En «In A Silent Way», Miles Davis continuó con la fórmula que lo acercaba más al jazz de fusión. Línea que había iniciado con «Filles Of Kilimanjaro» (Columbia, 1968).

La idea del trompetista era que los silencios hablaran con la misma fuerza que la música. No es un trabajo tradicional de jazz ni un disco convencional de rock. El álbum ofrece atmósferas increíbles para quienes gustan que la música se extienda sin prisas.

Nueva propuesta

«In A Silent Way» se compone de dos canciones que rozan los 20 minutos de duración y es un claro ejemplo de lo que la experimentación y la búsqueda de nuevas propuestas ofrecían a finales de los sesenta. Miles Davis se muestra seguro en el momento más determinante de su carrera.

Los teclados de Herbie Hancock y Chick Corea brillan durante «Shhh/Peaceful» (que ocupa toda la cara A). A lo que se fusiona el saxo soprano de Wayne Shorter, creando un efecto ensoñador.

El guitarrista John McLaughlin muestra su virtuosismo con un aparente interminable solo en «In A Silent Way/It's About That Time», lo que logra que se intensifiquen las melodías de Davis.

El rey del jazz

«In A Silent Way» inauguró la faceta eléctrica de Miles -que se alargaría durante la década siguiente-, alcanzando el pináculo con «Bitches Brew» (grabado tan sólo siete meses después).

A más de 50 años, esta grandilocuencia silenciosa sigue cautivando.

Por RODRIGO CASTILLO.