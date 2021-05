La fascinante musicalidad de María Grever

De entre los compositores y compositoras de canción mexicana del siglo XX cuya obra he tenido oportunidad de conocer y analizar, María Grever es la que encuentro más elegante y preciosa. Sus textos reflejan sinceridad, empatía con lo popular y una enorme capacidad de síntesis. Sus estructuras armónicas son siempre limpias, lógicas, frescas y profundamente emocionantes. El rasgo más luminoso de su quehacer es su melodía, tal como lo supe en María Grever, reflexiones sobre su obra, escrito por la cantautora y estudiosa musical Nayeli Nesme. Su melodía es inteligente y equilibrada en cuanto a la relación novedad-familiaridad, cosa que buscamos en la composición. En los talleres que imparto, una de las cosas en las que hago hincapié es el equilibrio entre lo “nuevo” y lo familiar. Supongo que María Joaquina de la Portilla (nombre real de la artista nacida en 1885, casi un siglo antes que quien escribe), podía concretar tal equilibrio gracias a la profunda comprensión de la música popular mexicana y de sus estudios formales (fue alumna de Franz Lehár y Claude Debussy, a muy temprana edad). En sus canciones convive la esencia de lo que más tarde sería el bolero, el temprano jazz neoyorquino de los 20, la opereta, el estilo lied del siglo XIX y todo con un topping esporádico de impresionismo francés.

Cuando fui merecedor de la Beca María Grever para Composición de Música Popular Mexicana, en 2010, no conocía con amplitud su creación; ubicaba “Júrame” como suya, y me llamaba la atención que fuera una pieza imprescindible del canto en castellano; empecé a investigar sobre ella. Esa beca — vale la pena destacarlo— representó mi primer respiro económico como cantautor. Recuerdo una expresión de la misma Grever, registrada en una entrevista, “…cada vez era más famosa y más pobre”. Por ese entonces mi padre me cantó un día “Alma mía”, cuyo estribillo te flecha al instante, porque la melodía viaja de manera muy natural una octava completa: la voz “levanta” a una región sorpresivamente aguda en cuestión de pocas notas, iluminando su propia letra, constituida por un deseo tan romántico en relación a la empatía amorosa; ese salto melódico es como un hechizo: “Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría”. Me la aprendí de inmediato y la cantaba mucho. Luego me hice consciente de “Te quiero dijiste” (Muñequita linda) —canción de cuna famosa en Latinoamérica entre las abuelas de millennials—, cuya sofisticada introducción, al igual que muchas de sus canciones, sería D digna de análisis en algún curso de armonía compleja.

Casi no hay grabaciones de María cantando; ha sido interpretada por tríos y cantantes latinoamericanos, populares y de ópera. Con canciones románticas —desamparadas, anhelantes—, pienso que Grever es precursora de la canción del hemisferio norte de América; consigo ver al bolero y al standard estadounidense como descendientes de un mismo universo musical. Se le adjudican alrededor de mil obras, de las que sólo conocemos una minúscula parte. He emprendido llevar a buen puerto el rescate de algunas de sus piezas que no se conocen ampliamente, y en el marco de los 70 años de su fallecimiento, este 2021, he empezado la planeación de un álbum de María Grever, interpretada por voces que considero consonantes al espíritu compositivo de la maestra.

David Aguilar es cantautor y productor musical; nació en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en 1983. María Grever trabajó como compositora de cine desde 1920 hasta sus últimos años. Murió en 1951, en EU. Dos álbumes destacados son: Libertad Lamarque canta canciones de María Grever y Éxitos de María Grever, este último en plataformas musicales.

Ambas producciones discográficas revelan con justicia la enorme calidad de canciones que tejía Grever.

