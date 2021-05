Arte Emergente, Maximiliano Rosiles (Guanajuato, México, 1992)

Artista visual interdisciplinario; a temprana edad emigró, en compañía de su madre, a Harlingen, Texas, después de una ruptura familiar que lo lleva a cruzar la frontera con EU. Su formación pasa entre el sur de Texas y Guanajuato.

Su práctica artística es un intento por reconectar con su herencia mexicana, e intervienen ideas complejas de la conjugación cultural de su identidad, resultado del intercambio. Utiliza como medios la escultura, la instalación y el performance, para producir obras que usan el tiempo y registrar su investigación cultural, así como estimular la conexión con su herencia interrumpida, mientras disecciona sus identidades en un intento de someterse a un proceso que denomina como “asimilación inversa’’.

Las historias y temas que captura son a menudo aquellas que pasan inadvertidas o no no valoradas. También busca narrativas que están en el inconsciente colectivo de la experiencia mexicoamericana. Los temas que investiga en su producción, abarcan migración, aculturación, desplazamiento, Nepantla, violencia, familia, religión y tradición cultural.

¿Cómo definirías lo que haces?

Describiría mi práctica artística como una forma de antropología o investigación cultural sobre mi historia personal y la de quienes me rodean. Me gusta pensar que estoy contando, conservando, e impulsando las historias de mi gente o de aquellos que pueden verse a sí mismos en mi trabajo.

¿Dónde encuentras tu inspiración?

No puedo señalar una vía exacta, siempre es una mezcla de cosas que, sin esfuerzo, se juntan en mi cabeza y se forman en un concepto o idea. Creo que proviene de estar atento a lo que me rodea, de absorber la mayor cantidad de información posible para que mi mente pueda hacer conexiones inesperadas y de forma natural. Creo que la inspiración me viene, no trato de encontrarla, no siento que tenga control sobre ella, no creo que la busque. Pero siempre es una mezcla de cosas, no solo se basa en la investigación o la experiencia, sino en un diálogo constante de muchas cosas que finalmente se convierten en una idea o concepto.

¿Cómo describirías tu proceso creativo?

Me gusta pensarme como un experto en procesos. Estoy obsesionado con aprender nuevos procesos creativos, técnicos o artísticos, pues cuantos más aprenda, más herramientas tendré a mi disposición para expresar ideas y hacerlas realidad. No me interesa trabajar solo en un medio; primero es la idea, luego viene el concepto y después averiguo qué procesos necesito usar o aprender para ejecutarla.

EXPOSICIONES 2021

"Clavo Movimiento”, Galería Guadalajara90210, CDMX.

“Prácticas Imaginarias de Astronomía, Biología y Botánica”, Galería Guadalajara90210, CDMX.

“Abrigo de Roca”, La Nao Galería, CDMX.

Por Redacción

PAL