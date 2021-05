The Police: Every little thing she does is magic cuenta la historia de un GRAN AMOR difícil de explicar

The Police es una de las mejores bandas de rock de los 80, en gran medida por Sting, quien era el bajista, cantante y compositor de algunas de las canciones de la banda británica; por lo que en esta ocasión vamos a hablar sobre una de esas canciones que compuso Gordon Matthew Thomas Summer, mejor conocido como Sting.

Dentro de la discografía de The Police sobresale una canción por ser uno de los temas de amor de la agrupación, estamos hablando de "Every little thing she does is magic", canción que saldría en 1981 en el disco de "Ghost in the Machine" y que con el paso del tiempo sería una de las canciones más recordadas por los fans, esto junto a sencillos como "Every breath yoy take" o "De Do Do Do, De Da Da Da", entre muchos otros.

Lo que pocos saben es el significado de esta canción, ya que como buena letra, siempre está inspirada en algún ser querido de un integrante de la banda o en un suceso que marcaría un momento importante para el mundo, país o simplemente para alguno de los músicos.

Qué significa "Every little thing she does is magic

La canción, como su nombre lo indica, es una declaración de amor de un hombre a una mujer, pero que no es tan fácil, ya que la realidad es que cuenta una historia donde él sabe que es lo mejor del mundo, pero no se lo puede decir en persona, que a pesar de contar con muchas oportunidades para confesarle su amor, siempre termina por guardarlo.

Por lo que los seguidores de The Police relacionaron la letra de la canción con el autor de la misma, es decir con Sting, quien se podría decir es ese enamorado que no puede expresarle lo que siente a la mujer que se robó su corazón, ya que no es fácil poder decirle que ella es magia.

