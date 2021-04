Ahmed Yasin, el artista palestino que hace obras de arte con nopales: FOTOS

Ahmed Yasin es un artista contemporáneo y educador de arte palestino, nacido en Nablus en 1995. Graduado por la Universidad Nacional de An-Najah en 2016 con una licenciatura en pintura, ha desarrollado una propuesta visual que abarca la escultura, instalación y pintura, en una diversidad de soportes, entre estos sobresalen los nopales, que ha utilizado como lienzo para plasmar imágenes políticas, rostros, símbolos de esperanza y temas como los refugiados.

Se dice que los nopales tienen un simbolismo especial tanto en Israel como en Palestina, lugares donde crece este cactus a lo largo de toda la región, así se origina un conflicto porque muchos reclaman a la planta como un emblema de la fuerza, tenacidad y resistencia de su pueblo. De ahí que el artista elija este medio para realizar sus obras, además de que en los materiales de arte y la educación artística son escasos, lo cual atribuye una mayor carga simbólica en sus creaciones.

A través de estas obras busca plasmar los conflictos actuales, la vida moderna y predicar la paz. Algunas de sus pinturas realizadas en nopales son capturadas en fotografías que han circulado por varios lugares, y en estas se pueden apreciar los paisajes secos y montañosos de la región.

Además de las pinturas en nopales, ha realizado propuestas en los que se utiliza el nopal como una mascarilla de oxígeno y cubrebocas que resaltan con las espinas de la planta.

Trayectoria y exhibiciones

Yasin, ganó en 2019 la quinta edición del premio de bellas artes Ismail Shammout, en ese mismo años recibió el primer premio Let it Light organizado en Turín, Italia y The Walled Off Hotel en Bethlehem, lo cual le dio la oportunidad de exhibir su obras de arte en la décimo quinta Feria de Arte de Paratissima, también en Turín, Italia.

El artista contemporáneo ha participado en varios talleres en su país y en el extranjero, como el del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, en Ciudad de México, el de Paz y Tolerancia en Túnez; así como exposiciones en Art Scene Gallery, en Palestina, la Colección Imago Mundi, en Palermo, Italia entre otros lugares.

Cabe señalar que durante su visita a México en 2018, este artista palestino realizó obras en nopales en los municipios de Corregidora, Amealco y Huimilpan, en Querétaro. Asimismo fue invitado a sumarse a una campaña que lucha contra la violencia de género.